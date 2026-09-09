Felhívást tett közzé az E.ON, mert annyi kutya támadott rá a villanyórákat leolvasó emberekre

Az E.ON Hungária Csoportnál több mint 200 leolvasó munkatárs dolgozik a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózati területein. Egy év alatt több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keresnek fel, hogy az ügyfelek számlái pontos mérőállás alapján készülhessenek el azoknál, akiknél nincs okosmérő.

Rengeteg kutyatámadás érte az E.ON leolvasóit - Illusztráció

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2025-ben több mint 80 olyan eset történt, amikor a munkatársak vagy az E.ON megbízottjai veszélybe kerültek, az esetek 24 százalékában kutyatámadás jelentett kockázatot.

A kutyák sok esetben gazdájukat vagy a saját területüket védve reagálnak az idegen jelenlétére. Emiatt az E.ON azt kéri a kutyatartóktól, hogy a mérőóra leolvasásának idejére biztonságos helyen zárják el az állatot, vagy tartsák pórázon.

Családi ház udvarán támadta meg a kutya az E.ON leolvasóját

A szolgáltató szerint ez a legszelídebb kutyák esetében is fontos lehet, hiszen egy váratlan helyzetben az állat kiszámíthatatlanul reagálhat. A kutya elkülönítése így nemcsak a leolvasó, hanem a gazda és maga az állat biztonságát is szolgálja.

A nem megfelelően elzárt kutyák támadásai során könnyen sérülhetnek a test védtelenebb részei. Az E.ON leolvasói munkavédelmi cipőt viselnek, amely kisebb harapások ellen védelmet nyújthat, ennek ellenére zúzódások és a formaruha sérülése is előfordulhat.

Nagyobb testű kutyák támadásakor azonban a vádli, a comb, a kar vagy a has is súlyosan megsérülhet, és akár kórházi ellátásra is szükség lehet.

Kutyaharapás esetén az állat érvényes oltási könyvét is be kell mutatni, ezért az E.ON azt kéri, hogy a dokumentum legyen könnyen elérhető. A kutyatartónak az eset körülményeitől és a sérülés mértékétől függően polgári jogi, súlyosabb esetekben pedig büntetőjogi következményekkel is számolnia kell.

Az E.ON egy közelmúltbeli esetet is felidézett, amikor egyik leolvasójukat egy családi ház udvarán támadta meg a gazdája mellől kiszabaduló kutya. Az ügyfél azonnal közbelépett, így a munkatárs néhány horzsolással megúszta a támadást.

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes előre felkészülni a leolvasásra. A villamosenergia- és gázmérők évi egyszeri leolvasása jogszabályi kötelezettség, és lehetővé teszi, hogy a számla ne becsült érték, hanem a tényleges mérőállás alapján készüljön. A leolvasó emellett a mérő környezetében esetlegesen felmerülő műszaki problémákat is észreveheti.