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E.ON

Felhívást tett közzé az E.ON, mert annyi kutya támadott rá a villanyórákat leolvasó emberekre

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Több mint 80 alkalommal kerültek veszélyes helyzetbe az E.ON leolvasó munkatársai és megbízottjai 2025-ben. Az E.ON adatai szerint az esetek 24 százalékában kutyatámadás miatt kerültek veszélybe a leolvasók.
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E.ONvillamosenergiakutyatámadás

Az E.ON Hungária Csoportnál több mint 200 leolvasó munkatárs dolgozik a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózati területein. Egy év alatt több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keresnek fel, hogy az ügyfelek számlái pontos mérőállás alapján készülhessenek el azoknál, akiknél nincs okosmérő.

kutyatámadás, agresszív kutya, Rengeteg kutyatámadás érte az E.ON leolvasóit
Rengeteg kutyatámadás érte az E.ON leolvasóit - Illusztráció
Fotó: PixelPerfect_LK / Shutterstock

2025-ben több mint 80 olyan eset történt, amikor a munkatársak vagy az E.ON megbízottjai veszélybe kerültek, az esetek 24 százalékában kutyatámadás jelentett kockázatot.

A kutyák sok esetben gazdájukat vagy a saját területüket védve reagálnak az idegen jelenlétére. Emiatt az E.ON azt kéri a kutyatartóktól, hogy a mérőóra leolvasásának idejére biztonságos helyen zárják el az állatot, vagy tartsák pórázon.

Családi ház udvarán támadta meg a kutya az E.ON leolvasóját

A szolgáltató szerint ez a legszelídebb kutyák esetében is fontos lehet, hiszen egy váratlan helyzetben az állat kiszámíthatatlanul reagálhat. A kutya elkülönítése így nemcsak a leolvasó, hanem a gazda és maga az állat biztonságát is szolgálja.

A nem megfelelően elzárt kutyák támadásai során könnyen sérülhetnek a test védtelenebb részei. Az E.ON leolvasói munkavédelmi cipőt viselnek, amely kisebb harapások ellen védelmet nyújthat, ennek ellenére zúzódások és a formaruha sérülése is előfordulhat.

Nagyobb testű kutyák támadásakor azonban a vádli, a comb, a kar vagy a has is súlyosan megsérülhet, és akár kórházi ellátásra is szükség lehet.

Kutyaharapás esetén az állat érvényes oltási könyvét is be kell mutatni, ezért az E.ON azt kéri, hogy a dokumentum legyen könnyen elérhető. A kutyatartónak az eset körülményeitől és a sérülés mértékétől függően polgári jogi, súlyosabb esetekben pedig büntetőjogi következményekkel is számolnia kell.

Az E.ON egy közelmúltbeli esetet is felidézett, amikor egyik leolvasójukat egy családi ház udvarán támadta meg a gazdája mellől kiszabaduló kutya. Az ügyfél azonnal közbelépett, így a munkatárs néhány horzsolással megúszta a támadást.

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes előre felkészülni a leolvasásra. A villamosenergia- és gázmérők évi egyszeri leolvasása jogszabályi kötelezettség, és lehetővé teszi, hogy a számla ne becsült érték, hanem a tényleges mérőállás alapján készüljön. A leolvasó emellett a mérő környezetében esetlegesen felmerülő műszaki problémákat is észreveheti.

Az ügyfeleknek érdemes előre megnézniük a leolvasás tervezett időpontját, amely a számla harmadik oldalán, illetve társasházi vagy önkormányzati hirdetményben található. A mérőhöz vezető útvonalat is szabaddá kell tenni, hogy a leolvasó akadálytalanul megközelíthesse a mérőt.

A kutyákat a leolvasás idejére kennelben, az udvar elkülönített részén vagy pórázon kell tartani, az oltási könyvet pedig érdemes kéznél tartani arra az esetre, ha az állat megharapna valakit.

Egyre több a kutyatámadás Magyarországon

A közelmúltban történt brutális kutyatámadások ismét rávilágítottak a felelőtlen állattartás életveszélyes következményeire, miközben a szakértők a megelőzésre és az agresszív állatokkal szembeni védekezésre figyelmeztetnek.

 

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