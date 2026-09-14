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statisztikai hivatal

Harmadik hónapja zuhan az építőipar teljesítménye, júliusban 12,2 százalékos volt a visszaesés

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Tovább folytatódott a visszaesés a magyar építőiparban, júliusban jelentősen elmaradt az ágazat teljesítménye az egy évvel korábbitól. Az építőipar termelési volumene 12,2 százalékkal csökkent éves összevetésben, és júniushoz képest is 4,6 százalékos visszaesést mértek – közölte hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. Az ágazat teljesítménye ezzel már harmadik hónapja folyamatosan csökken.
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statisztikai hivatalkshszerződés

Építőipar alatt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júliusban már harmadik egymást követő hónapban regisztráltak éves visszaesést. A termelés volumene a nyers adatok szerint és a munkanaphatással kiigazítva egyaránt 12,2 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2025 júliusában.

Építőipar: harmadik hónapja csökken a teljesítmény, júliusban 12,2 százalékos volt a visszaesés
Építőipar: harmadik hónapja csökken a teljesítmény, júliusban 12,2 százalékos volt a visszaesés Fotó: Pexels

A visszaesés májusban még 10,7 százalékos volt a nyers adatok alapján, júniusban pedig 1,2 százalékos. Munkanappal kiigazítva májusban 6,7, júniusban pedig 0,5 százalékos csökkenést mért a KSH.

Az előző hónaphoz képest is jelentős volt a romlás: júliusban 4,6 százalékkal kisebb lett az építőipari termelés volumene, mint júniusban.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7 százalékkal, az egyéb építményeké pedig 14 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az egyes ágazatok közül az épületek építése 12,6 százalékkal, az egyéb építmények építése pedig 35,8 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú terület, a speciális szaképítés ugyanakkor 0,5 százalékkal bővült.

Az egyéb építmények építésének jelentős visszaeséséhez elsősorban az út- és vasútépítés, valamint a közműépítés gyenge teljesítménye járult hozzá. Az út- és vasútépítés 26,2 százalékkal, a közműépítés pedig 52,2 százalékkal esett vissza.

Építőipar: az új szerződések volumene is jelentősen csökkent

A következő hónapok kilátásai szempontjából kedvezőtlen adat, hogy az új szerződések volumene is jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól. Júliusban 24,8 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek az építőipari vállalkozások, mint 2025 azonos hónapjában.

Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 29,5 százalékkal, az egyéb építményekre vonatkozóké pedig 20,2 százalékkal csökkent.

A hónap végén meglévő szerződésállomány volumene ugyanakkor 0,8 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 1,9 százalékkal csökkent, míg az egyéb építményekre vonatkozó szerződéseké ugyanilyen mértékben nőtt.

 

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