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Erste Bank

Figyelem! 12 órára leáll az Erste, a neten sem lehet majd vásárolni

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Rendszerkarbantartás várható a pénzintézetnél. Az Erste tájékoztatása szerint emiatt több szolgáltatása sem lesz elérhető szeptember 18. 22 óra és szeptember 19. reggel 10 óra között. Mutatjuk, melyekről van szó!
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Erste Bankleállásszolgáltatásrendszerkarbantartás

Az Erste több szolgáltatása sem lesz elérhető szeptember 18. 22 óra és szeptember 19. reggel 10 óra között, rendszerkarbantartás miatt. A pénzintézet az oldalán azt is közölte, melyek azok a szolgálatások, amelyek kimaradnak ez alatt az idő alatt, és melyek lesznek elérhetők.

Erste
Rendszerkarbantartás jelentett be az Erste: több szoltáltatást is érinteni fog / Fotó: Szabó Gábor / Origo

Rendszerkarbantartást jelentett be az Erste

Továbbra is elérhető szolgáltatások:

  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
  • Mobilegyenleg feltöltése
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások

Nem elérhető szolgáltatások:

  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)
  • Internetes vásárlás (2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)
  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

 

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