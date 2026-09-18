Figyelem! 12 órára leáll az Erste, a neten sem lehet majd vásárolni

Rendszerkarbantartás várható a pénzintézetnél. Az Erste tájékoztatása szerint emiatt több szolgáltatása sem lesz elérhető szeptember 18. 22 óra és szeptember 19. reggel 10 óra között. Mutatjuk, melyekről van szó!
Az Erste több szolgáltatása sem lesz elérhető szeptember 18. 22 óra és szeptember 19. reggel 10 óra között, rendszerkarbantartás miatt. A pénzintézet az oldalán azt is közölte, melyek azok a szolgálatások, amelyek kimaradnak ez alatt az idő alatt, és melyek lesznek elérhetők.
Rendszerkarbantartást jelentett be az Erste
Továbbra is elérhető szolgáltatások:
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
- Mobilegyenleg feltöltése
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
Nem elérhető szolgáltatások:
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)
- Internetes vásárlás (2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület
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