Figyelem! 12 órára leáll az Erste, a neten sem lehet majd vásárolni

Az Erste több szolgáltatása sem lesz elérhető szeptember 18. 22 óra és szeptember 19. reggel 10 óra között, rendszerkarbantartás miatt. A pénzintézet az oldalán azt is közölte, melyek azok a szolgálatások, amelyek kimaradnak ez alatt az idő alatt, és melyek lesznek elérhetők.

Rendszerkarbantartás jelentett be az Erste: több szoltáltatást is érinteni fog / Fotó: Szabó Gábor / Origo

Rendszerkarbantartást jelentett be az Erste

Továbbra is elérhető szolgáltatások:

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből

Mobilegyenleg feltöltése

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Nem elérhető szolgáltatások: