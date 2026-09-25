Magyar cég épít új gyárat Erdélyben – hatalmas beruházás indul

Új étolajgyár épül a Kolozs megyei Szentmihályon egy mezőgazdasági szövetkezet beruházásában, a kivitelezési munkákat a magyar KÉSZ Group végzi – írta a profit.ro hírportál.

Az Erdélyben épülő étolajgyár várhatóan 2028-ban kezdheti meg a termelést

Fotó: Ana Karotkaya Photography / Pexels

A napraforgó feldolgozására szolgáló üzemet a 21 mezőgazdasági termelőt tömörítő Podisul Transilvaniei szövetkezet építteti. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, mintegy 16,5 milliárd forint, amelyből 10 millió eurót uniós finanszírozásból fedeznek.

Emil Turdean, a szövetkezet elnöke közölte, hogy az üzem 24 óra alatt 600 tonna napraforgó feldolgozására lesz képes. A tervek szerint a termelés legkorábban 2028 áprilisában indulhat el.

Az étolajgyárhoz silók és raktárak is épülnek

A termelési csarnok mellett silókat, raktárakat, tartályokat és melléképületeket is kialakítanak. A KÉSZ Románia tájékoztatása szerint az épület speciális alapozással készül, a kivitelezés során monolit vasbetont, valamint a műszaki berendezésekhez szükséges speciális acélszerkezeteket használnak.

A magyar építőipari vállalat 2001 óta van jelen Romániában. A KÉSZ Constructii Romania SRL 2025-ben 315,694 millió lej, mintegy 22 milliárd forint árbevételt ért el, nettó nyeresége pedig 7,460 millió lej, hozzávetőleg 518 millió forint volt.

Románia 2025-ben 2 millió tonnás terméssel az Európai Unió legnagyobb napraforgó-termelője volt. Az ország legnagyobb étolajgyártói közé az amerikai Bunge, a francia Expur és a román tulajdonú Prutul tartozik.