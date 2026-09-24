Megvan a dátum: ekkor válthatja le leghamarabb az euró a forintot

Mikor vezetheti be Magyarország az eurót?

Mi akadályozza az euró bevezetését Magyarországon?

Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzése szerint. Az euró bevezetése Magyarországon azonban továbbra is több gazdasági feltétel teljesítésétől függ, a legnagyobb akadályt jelenleg az államháztartás helyzete jelenti.

Az Equilor szerint az euró bevezetése Magyarországon leghamarabb 2033-ban történhet meg. A költségvetési hiány és az államadósság még komoly akadály (A kép illusztráció) Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Mikor vezetheti be Magyarország az eurót?

Tavaly Magyarország még egyetlen, az euró bevezetéséhez szükséges konvergenciakritériumot sem teljesített. Az Equilor szerint 2026-ban már javult a helyzet: a kedvezőbb inflációs folyamatok miatt teljesülhet az árstabilitási feltétel, miközben a hosszú távú kamatok terén is érdemi előrelépés történt.

Az Equilor számításai alapján 2033 lehet a legkorábbi időpont, amikor Magyarország csatlakozhat az euróövezethez. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az euró bevezetése ekkor biztosan megtörténik.

A csatlakozáshoz Magyarországnak tartósan teljesítenie kell a szükséges gazdasági feltételeket, és ehhez az elemzőcég szerint következetes gazdaság- és monetáris politikára lesz szükség.

Az euró bevezetése nagyobb árfolyamstabilitást és alacsonyabb kamatprémiumot hozhatna, valamint tovább erősíthetné Magyarország kapcsolatát az Európai Unió gazdaságával. Cserébe megszűnne az önálló monetáris politika és a forint árfolyamának gazdaságpolitikai eszközként történő használata.

Mi akadályozza az euró bevezetését Magyarországon?

A legnagyobb problémát az államháztartás helyzete jelenti. Az Equilor 2026-ra 7,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt vár, miközben az államadósság a GDP 77,5 százalékára emelkedhet. Az elemzés szerint az adósság csak lassan kezdhet csökkenni, és 2028-ra érheti el a 76,5 százalékos szintet. A magas államadósság és annak jelentős kamatterhe miatt a magyar költségvetés mozgástere továbbra is szűk.

Az Equilor ezért a 2027-es költségvetés hitelességét tartja az egyik legfontosabb kérdésnek. A cég szerint a tervezett kiadáscsökkentések önmagukban nem feltétlenül lesznek elegendőek, így a bevételek növelésére, akár adóemelésre is szükség lehet.

A cég a következő két évben évi 2,5 százalék körüli gazdasági növekedéssel számol. Az alapkamat 4 százalékra mérséklődhet, miközben az euró árfolyama várakozásuk szerint 360–370 forint között alakulhat. A magyar gazdaság növekedését a fogyasztás és az új ipari kapacitások támogathatják, miközben a gyenge külső kereslet és a feldolgozóipar versenyképességi problémái továbbra is fékezhetik a bővülést.