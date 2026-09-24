Megvan a dátum: ekkor válthatja le leghamarabb az euró a forintot

- Mikor vezetheti be Magyarország az eurót?
- Mi akadályozza az euró bevezetését Magyarországon?
Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzése szerint. Az euró bevezetése Magyarországon azonban továbbra is több gazdasági feltétel teljesítésétől függ, a legnagyobb akadályt jelenleg az államháztartás helyzete jelenti.
Mikor vezetheti be Magyarország az eurót?
Tavaly Magyarország még egyetlen, az euró bevezetéséhez szükséges konvergenciakritériumot sem teljesített. Az Equilor szerint 2026-ban már javult a helyzet: a kedvezőbb inflációs folyamatok miatt teljesülhet az árstabilitási feltétel, miközben a hosszú távú kamatok terén is érdemi előrelépés történt.
Az Equilor számításai alapján 2033 lehet a legkorábbi időpont, amikor Magyarország csatlakozhat az euróövezethez. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az euró bevezetése ekkor biztosan megtörténik.
A csatlakozáshoz Magyarországnak tartósan teljesítenie kell a szükséges gazdasági feltételeket, és ehhez az elemzőcég szerint következetes gazdaság- és monetáris politikára lesz szükség.
Az euró bevezetése nagyobb árfolyamstabilitást és alacsonyabb kamatprémiumot hozhatna, valamint tovább erősíthetné Magyarország kapcsolatát az Európai Unió gazdaságával. Cserébe megszűnne az önálló monetáris politika és a forint árfolyamának gazdaságpolitikai eszközként történő használata.
Mi akadályozza az euró bevezetését Magyarországon?
A legnagyobb problémát az államháztartás helyzete jelenti. Az Equilor 2026-ra 7,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt vár, miközben az államadósság a GDP 77,5 százalékára emelkedhet. Az elemzés szerint az adósság csak lassan kezdhet csökkenni, és 2028-ra érheti el a 76,5 százalékos szintet. A magas államadósság és annak jelentős kamatterhe miatt a magyar költségvetés mozgástere továbbra is szűk.
Az Equilor ezért a 2027-es költségvetés hitelességét tartja az egyik legfontosabb kérdésnek. A cég szerint a tervezett kiadáscsökkentések önmagukban nem feltétlenül lesznek elegendőek, így a bevételek növelésére, akár adóemelésre is szükség lehet.
A cég a következő két évben évi 2,5 százalék körüli gazdasági növekedéssel számol. Az alapkamat 4 százalékra mérséklődhet, miközben az euró árfolyama várakozásuk szerint 360–370 forint között alakulhat. A magyar gazdaság növekedését a fogyasztás és az új ipari kapacitások támogathatják, miközben a gyenge külső kereslet és a feldolgozóipar versenyképességi problémái továbbra is fékezhetik a bővülést.
A cikk az Equilor Befektetési Zrt. által szerkesztőségünknek küldött sajtóközleményben szereplő elemzés alapján készült.
Szakértő beszélt az euró bevezetéséről az Origónak
Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója lapunknak arról beszélt, hogy az euró bevezetése csökkenthetné az árfolyamkockázatot és nagyobb pénzügyi stabilitást hozhatna Magyarországnak. Arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a közös valuta önmagában nem emelné meg a béreket és a vásárlóerőt sem. Egy túl korai vagy kedvezőtlen árfolyamon végrehajtott csatlakozás ráadásul komoly alkalmazkodási terhet róhatna a magyar gazdaságra.
Pásztor Szabolcs szerint az euró legkézzelfoghatóbb előnye a forint és a közös valuta közötti árfolyamkockázat megszűnése lenne. A bevezetésével:
- csökkennének az átváltási és vállalati fedezeti költségek;
- könnyebben összehasonlíthatóvá válnának az árak;
- mérséklődhetne az ország- és árfolyamkockázathoz kapcsolódó kamatprémium;
- kiszámíthatóbbá válhatna a vállalatok finanszírozása;
- erősödhetne a kereskedelem és a pénzügyi integráció.
További részletek az euró bevezetéséről cikkünkben.