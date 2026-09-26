Szakértő az Origónak: az euró önmagában nem hoz a magyaroknak „európai bért”

Magyarország esetében az euró bevezetése egyelőre nincs konkrét időponthoz kötve. Az Equilor befektetési cég által felvázolt 2033-as dátum azt feltételezi, hogy az ország 2030 körül olyan gazdasági állapotba kerülhet, amely lehetővé teszi az ERM II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozást, majd legalább két év elteltével megtörténhetne a közös pénznem bevezetése. Pásztor Szabolcs az Origónak elmondta: maga a folyamat ennél is hosszabb gazdasági és kormányzati alkalmazkodást igényelhet.
Az euró bevezetéséhez tartós gazdasági alkalmazkodás kell
A szakértő szerint négy-öt évre lehet szükség ahhoz, hogy a bevezetés feltételei megvalósuljanak, miközben a tényleges euróátállás akár két kormányzati ciklust is igénybe vehet. Az időzítés azért sem egyszerű, mert a maastrichti kritériumokat nem lehet pusztán egyetlen évre vonatkozó számokként kezelni.
Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank nemcsak azt vizsgálja, hogy egy ország egy adott pillanatban teljesíti-e a feltételeket, hanem azt is, hogy a gazdasági konvergencia tartós és fenntartható-e. A négy fő feltétel az árstabilitás, a rendezett államháztartás, az árfolyam stabilitása és a hosszú távú kamatlábak konvergenciája. Az árfolyam-stabilitás része az ERM II-ben legalább két éven keresztül fennálló részvétel is.
Pásztor Szabolcs szerint ezért
komoly félreértés lenne úgy tekinteni a kritériumokra, mint négy olyan számra, amelyeket egyetlen évben egyszerűen „kipipál” egy ország. A gazdaságpolitikai alkalmazkodásnak tartósnak kell lennie, az átmeneti intézkedések önmagukban nem elegendők.
Az Equilor értékelése szerint Magyarország tavaly még egyetlen konvergenciakritériumot sem teljesített, 2026-ban azonban az infláció kedvező alakulása és a csökkenő országkockázati prémium miatt az árstabilitási feltétel már teljesülhet, miközben a hosszú hozamok terén is történt előrelépés. A költségvetés helyzete ugyanakkor továbbra is jelentős akadályt jelenthet. Az Európai Bizottság 2026-os konvergenciajelentése Magyarországot is vizsgálta a még eurót nem használó, derogációval rendelkező tagállamok között.
Mi változna a magyarok mindennapjaiban?
Euróban kapnák a fizetésüket és a nyugdíjukat a magyarok, euróban vezetnék a bankszámlákat, és euróban kellene fizetni az üzletekben is. Pásztor Szabolcs ugyanakkor kiemelte: az átváltás önmagában nem jelentene sem gazdagodást, sem elszegényedést.
A béreket, nyugdíjakat, bankszámlaegyenlegeket és fennálló szerződéseket ugyanazzal a visszavonhatatlan átváltási árfolyammal számítanák át.
Az euró bevezetésének uniós szabályai a szerződések folytonosságát is biztosítják, vagyis a pénznem megváltozása önmagában nem írhatja át például egy hitelszerződés tartalmát. Ez azt is jelenti, hogy a magyar fizetések nem válnának egyik napról a másikra „európai bérekké”. A szám kisebb lenne, mert más mértékegységben fejeznék ki, de az átváltás pillanatában a vásárlóerő változatlan maradna. A bérek későbbi felzárkózását továbbra is elsősorban a termelékenység, a beruházások, a vállalatok hozzáadott értéke és a munkaerőpiac állapota határozná meg.
Ugyanez igaz lenne a nyugdíjakra is. A forintban megállapított összegek euróra váltanának, de maga az átállás nem emelné meg és nem csökkentené automatikusan a nyugdíjak reálértékét. A megtakarításoknál ugyanakkor megszűnne egy fontos kockázat. A forintban tartott pénz euróban kifejezett értéke jelenleg folyamatosan változik a forint árfolyamának függvényében. Az euró bevezetése után ez a HUF/EUR árfolyamkockázat megszűnne. Az euróövezeten belüli utazásnál, vásárlásnál vagy külföldi kiadásoknál pedig nem lenne szükség pénzváltásra.
Az euró a hiteleknél is változást hozna
A meglévő forinthiteleket is euróban tartanák nyilván az átállás után, de maga a hitel nem tűnne el, és gazdasági értéke sem változna meg pusztán a pénznemváltás miatt.
Fix kamatozású hitelnél az euró bevezetése önmagában nem jelenthetne tetszőleges kamatmódosítást. A változó kamatozású konstrukcióknál azonban rendezni kellene, hogy a korábbi forint-referenciakamat helyét milyen euró-referencia vegye át.
Az új hiteleknél már jelentősebb változás jöhetne. Magyarország közvetlenül az eurórendszer monetáris környezetébe kerülne, miközben az árfolyamkockázat megszűnése és az országkockázati prémium esetleges mérséklődése csökkenthetné a finanszírozási költségeket.
Ez azonban nem jelentené automatikusan azt, hogy a magyar lakáshitelek kamata megegyezne például a német vagy holland szinttel. A hitelkamatokat továbbra is befolyásolná a bankok közötti verseny, az ügyfél kockázata, az ország kockázati megítélése és a pénzintézetek működési költsége.
A megtakarítóknak ugyanakkor azzal is számolniuk kellene, hogy az euróövezeti kamatkörnyezethez való igazodás miatt a korábbi magyar kamatszinteknél alacsonyabb betéti kamatokkal találkozhatnak. Pásztor Szabolcs szerint ennek másik oldalán ugyanakkor az alacsonyabb kamatkörnyezet és az országkockázati prémium mérséklődése a hitelfelvétel költségeit is csökkentheti.
Jöhetne drágulás az euró miatt?
Az átállás egyik leggyakrabban felmerülő kérdése az árak alakulása. A szakértő szerint valóban kialakulhatna felfelé kerekítés, elsősorban olyan termékeknél és szolgáltatásoknál, amelyeknél gyakoriak a pszichológiai árszintek. Ilyen lehet például egy kávé, egy fodrász vagy egy éttermi szolgáltatás.
Az átváltási szabályok azonban szigorúak: a hivatalos konverziós árfolyamot nem lehet önkényesen módosítani, az összeget pedig csak az átváltás után lehet a legközelebbi eurocentre kerekíteni. Az euró bevezetésének inflációs hatása a korábbi tapasztalatok alapján jellemzően kicsi és egyszeri volt.
Bulgária 2026. január 1-jén vezette be az eurót, és az Európai Központi Bank első elemzése szerint az átállásnak korlátozott, nagyrészt egyszeri hatása volt a fogyasztói árakra, elsősorban egyes szolgáltatásoknál. Pásztor Szabolcs szerint Magyarország esetében sem lehetne előre pontosan megmondani a hatást, hiszen sok múlna azon, milyen inflációs környezetben történne az átállás, mennyi ideig lennének párhuzamosan feltüntetve a forint- és euróárak, illetve mennyire lenne hatékony az árak ellenőrzése.
Az érzékelt drágulás ráadásul nagyobb lehetne a tényleges statisztikai hatásnál. A mindennap vásárolt termékek, például a kávé vagy a péksütemény árának változását ugyanis a fogyasztók jóval gyakrabban érzékelik, mint a ritkán vásárolt termékekét.
Még nem tudni, mennyi lenne az átváltási árfolyam
A szakértő szerint jelenleg teljesen korai arról beszélni, hogy az euró bevezetésekor 360, 380 vagy éppen 400 forintos árfolyam mellett történne az átváltás. Az Equilor által említett, a jelenleginél valamivel gyengébb forintárfolyam az ERM II időszakára vonatkozó elemzői feltételezés, nem egy jövőbeni hivatalos konverziós árfolyam.
A végleges átváltási árfolyamot csak jóval később, az euró bevezetése előtt rögzítenék az uniós eljárás keretében. Bulgáriánál például a 2020 óta fennálló ERM II középárfolyamot rögzítették végleges konverziós árfolyamként, 1,95583 levában egy euróért.
A megfelelő magyar átváltási árfolyam meghatározása ezért az egész folyamat egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése lenne. A túl erős belépési árfolyam ronthatná az exportáló és importtal versenyző vállalatok költség-versenyképességét, míg a túl gyenge árfolyam növelhetné az importált termékek euróban számolt relatív árát, és alacsonyabb euróértéken rögzíthetné a magyar béreket és megtakarításokat.
Az Equilor 2033-as forgatókönyve így jelenleg nem egy eldöntött céldátumot jelent, hanem annak a lehetőségét, hogy megfelelő gazdaságpolitikai alkalmazkodás mellett Magyarország néhány év múlva eljuthat az euró bevezetéséhez szükséges állapotba. Ehhez azonban Pásztor Szabolcs szerint nem egyetlen kedvező évre, hanem tartós és kiszámítható gazdasági teljesítményre lenne szükség.