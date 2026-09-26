Szakértő az Origónak: az euró önmagában nem hoz a magyaroknak „európai bért”

Magyarország esetében az euró bevezetése egyelőre nincs konkrét időponthoz kötve. Az Equilor befektetési cég által felvázolt 2033-as dátum azt feltételezi, hogy az ország 2030 körül olyan gazdasági állapotba kerülhet, amely lehetővé teszi az ERM II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozást, majd legalább két év elteltével megtörténhetne a közös pénznem bevezetése. Pásztor Szabolcs az Origónak elmondta: maga a folyamat ennél is hosszabb gazdasági és kormányzati alkalmazkodást igényelhet.

A szakértő szerint az euró tényleges bevezetésére akár két kormányzati ciklus is szükséges lehet (Fotó: Pixabay)

Az euró bevezetéséhez tartós gazdasági alkalmazkodás kell

A szakértő szerint négy-öt évre lehet szükség ahhoz, hogy a bevezetés feltételei megvalósuljanak, miközben a tényleges euróátállás akár két kormányzati ciklust is igénybe vehet. Az időzítés azért sem egyszerű, mert a maastrichti kritériumokat nem lehet pusztán egyetlen évre vonatkozó számokként kezelni.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank nemcsak azt vizsgálja, hogy egy ország egy adott pillanatban teljesíti-e a feltételeket, hanem azt is, hogy a gazdasági konvergencia tartós és fenntartható-e. A négy fő feltétel az árstabilitás, a rendezett államháztartás, az árfolyam stabilitása és a hosszú távú kamatlábak konvergenciája. Az árfolyam-stabilitás része az ERM II-ben legalább két éven keresztül fennálló részvétel is.

Pásztor Szabolcs szerint ezért

komoly félreértés lenne úgy tekinteni a kritériumokra, mint négy olyan számra, amelyeket egyetlen évben egyszerűen „kipipál” egy ország. A gazdaságpolitikai alkalmazkodásnak tartósnak kell lennie, az átmeneti intézkedések önmagukban nem elegendők.

Az Equilor értékelése szerint Magyarország tavaly még egyetlen konvergenciakritériumot sem teljesített, 2026-ban azonban az infláció kedvező alakulása és a csökkenő országkockázati prémium miatt az árstabilitási feltétel már teljesülhet, miközben a hosszú hozamok terén is történt előrelépés. A költségvetés helyzete ugyanakkor továbbra is jelentős akadályt jelenthet. Az Európai Bizottság 2026-os konvergenciajelentése Magyarországot is vizsgálta a még eurót nem használó, derogációval rendelkező tagállamok között.