Fontos változás jött az euróutalásoknál, magyar ügyfeleket is érint

A Lightyear az eddig használt észt LHV Bank helyett a Citivel működik együtt, ezért az euróutalás mostantól a Citi által biztosított német IBAN-on keresztül történik. A változás azokat a magyar ügyfeleket is érinti, akik eurót utalnak a befektetési számlájukra vagy onnan pénzt vesznek ki.

Megváltozik az euróutalás a Lightyear ügyfeleinél (illusztráció) Forrás: Pexels

Megváltozik az euróutalás a Lightyear ügyfeleinél

A korábbi, személyre szabott észt IBAN helyét egy német gyűjtőszámla veszi át. Eurós átutalásnál kedvezményezettként a Lightyear Europe AS nevét kell megadni, emellett az ügyfél saját LY-kódjára is szükség van. Ez alapján azonosítja a rendszer, hogy a gyűjtőszámlára érkező összeg melyik befektetési számlához tartozik. A régi IBAN-ok egyelőre továbbra is működnek, a Lightyear azonban fokozatosan kivezeti őket. Az új bankszámlaadatok és a személyes kód az alkalmazás eurós számlájánál érhetők el.

Az állandó átutalásokat is módosítani kell

Akinek állandó banki átutalása van beállítva, annak érdemes átírnia a korábban megadott adatokat. Befektetési Mix esetén a hozzá tartozó PF-kódot is fel kell tüntetni. A változás csak az eurót érinti. A magyar forint, a brit font és az amerikai dollár esetében a számlaadatok és az egyedi felhasználói kódok változatlanok maradtak.

A Lightyear továbbra is csak az ügyfél saját nevére szóló számláról fogad átutalást. Bizonyos gyűjtőszámláról érkező tranzakcióknál a szolgáltató igazolást is kérhet arról, hogy a pénz valóban az ügyféltől származik – olvasható a RevB.hu oldalon.

Dühöngenek az ügyfelek: sok magyar számláját zárolta a Revolut

Érik a botrány a Revolutnál, miután több magyar ügyfél számláját is zárolták, akik így nem képesek hozzájutni a pénzükhöz. Idén május 18-tól kezdték a litván anyabanktól a magyar ügyfeleket áttenni a magyarországi fiókvállalathoz: ezzel az érintettek magyar számlaszámot is kaptak, továbbá a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá kerültek.