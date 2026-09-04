Rákaptak a vásárlásra a magyarok: csaknem 5 százalékkal nőtt a boltok forgalma

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Többet vásároltunk júliusban
A júniusi 3,0 százalék után a növekedés ismét 5 százalékhoz közelített a májusi 4,8 százalékos növekedést is felülmúlva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,0 százalékkal nagyobb volt az előző havinál.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,5 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,1 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,6 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,2 százalékkal csökkent.
Az online és csomagküldő értékesítés közel 9 százalékkal bővült
A KSH ismertette: a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 6,5 százalékkal bővült.
Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 9,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 5,9 százalék, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 5,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 5,2, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 5,1 százalékkal nőtt.
A forgalom volumene a használtcikk-üzletekben 4,1 százalékkal csökkent.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,4 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal emelkedett
– sorolta a jelentés.
A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 6,0 százalékkal nőtt.
Júliusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1815 milliárd forintot ért el.
Az országos kiskereskedelmi forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott – derül ki a KSH jelentéséből.
Január–júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 4,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,2 százalékkal nőtt az értékesítés volumene az év első hét hónapjában.