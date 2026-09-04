Rákaptak a vásárlásra a magyarok: csaknem 5 százalékkal nőtt a boltok forgalma

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Nagyot nőtt a boltok forgalma júliusban, a bővülés ismét megközelítette az 5 százalékot. A KSH szerint az első hét hónapban összességében 4,5 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom.

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Többet vásároltunk júliusban

A júniusi 3,0 százalék után a növekedés ismét 5 százalékhoz közelített a májusi 4,8 százalékos növekedést is felülmúlva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,0 százalékkal nagyobb volt az előző havinál.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,5 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,1 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,6 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,2 százalékkal csökkent.

Fotó: KSH

Az online és csomagküldő értékesítés közel 9 százalékkal bővült

A KSH ismertette: a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 6,5 százalékkal bővült.

Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 9,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 5,9 százalék, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 5,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 5,2, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 5,1 százalékkal nőtt.

A forgalom volumene a használtcikk-üzletekben 4,1 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,4 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal emelkedett

– sorolta a jelentés.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 6,0 százalékkal nőtt.

Júliusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1815 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott – derül ki a KSH jelentéséből.