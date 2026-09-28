Nem indul jól a hétfő: nagy pofont kapott a forint

Nem indult jól a hét a forint számára. A Világgazdaság beszámolója szerint hétfő reggel az eurót 366,8 forint közelében jegyezték a bankközi devizapiacon.

Nagyot gyengült a forint - Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A hazai fizetőeszköz már a múlt hét utolsó kereskedési napján is komolyabb kilengéseket mutatott. Pénteken késő délután, a Budapesti Értéktőzsde zárása után egy euróért körülbelül 366,5 forintot kellett fizetni.

Nagyot gyengült a forint: több mint 3 forinttal drágult a dollár

A dollárral szemben még látványosabb volt a forint hétfő reggeli gyengülése. A pénteki 319,20 forintos hivatalos MNB-középárfolyam után a kereskedésben már 322,50 forint környékén járt a dollár jegyzése.

Ez több mint 3 forintos különbséget jelent.

Az euró-forint árfolyamánál hosszabb ideig a 365-ös szint jelentett komoly ellenállást, a múlt hét szerdáján azonban az árfolyam áttörte ezt a határt.