Nagyot gyengült a forint, átlépte a 370-es euróhatárt

A Portfolio beszámolója szerint az euró árfolyama a reggeli órákban 369 közeléből néhány perc alatt 371,3-ig ugrott, majd korrigálni kezdett. Azóta ismét 370 alá is benézett a jegyzés, de a forint továbbra is a lélektani határ közelében mozog.

Gyengül a forint.

Gyengül a forint

A dollárral szemben szintén gyengült a magyar fizetőeszköz: a kurzus a reggeli 318 forint körüli szintről 319 közelébe emelkedett.

A Portfolio szerint a forintot több külső tényező is nyomás alatt tartja. Az amerikai dollár kéthetes csúcs közelében jár, miközben az amerikai állampapírhozamok is emelkednek. A közel-keleti feszültségek miatt ráadásul az olaj ára is megugrott, a Brent hordónkénti ára 95 dollár fölé került.

A piac a japán jen mozgását is figyeli. Egy hirtelen jen-erősödés a carry trade pozíciók leépítését indíthatja el, ami a régiós devizákra, így a forintra is további nyomást helyezhet.

A nap további részében elsősorban a közel-keleti fejlemények, a dollár árfolyama és az amerikai hozamok alakulása határozhatja meg, merre indul tovább a forint.