A fuvarozók támogatása helyett adóemelést követelnek: riadót fújt a civil szervezet

A fuvarozók támogatására vonatkozó követelések elutasítására szólította fel a kormányt a Levegő Munkacsoport. A szervezet szerint az üzemanyag árának állami támogatása rövid távon ugyan könnyíthetne a vállalkozások helyzetén, hosszabb távon azonban növelné az üzemanyaghiány kockázatát, piactorzulást okozna, és olyan területektől vonna el közpénzt, ahol szerintük hatékonyabban lehetne felhasználni - írja a Vg.
A civil szervezet Kapitány Istvánnak és Vitézy Dávidnak küldött levelet, miután több fuvarozói érdekképviselet is segítséget kért az emelkedő gázolajár miatt.
A támogatás szerintük csak tovább növelné az üzemanyaghiány kockázatát
A Levegő Munkacsoport egyik legfontosabb érve, hogy az üzemanyag támogatása élénkítené a gázolaj iránti keresletet éppen akkor, amikor szerintük annak visszafogására lenne szükség. A szervezet úgy véli, hogy az olcsóbb üzemanyag miatt megnövekedő fogyasztás növelheti annak kockázatát is, hogy Magyarországon ellátási problémák alakulnak ki.
A közpénzek felhasználása miatt is vitatják a fuvarozók támogatását. Egy, az Európai Bizottság honlapján elérhető 2019-es tanulmányra hivatkozva azt állítják, hogy Magyarországon a közúti fuvarozók az általuk okozott társadalmi költségeknek mindössze a harmadát fizetik meg.
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy éppen a közúti fuvarozók támogatása lenne a közpénzek felhasználásának leghatékonyabb módja.
„Semmi nem támasztja alá, hogy épp a közúti fuvarozók támogatása lenne a közpénzek felhasználásának hatékony módja; a tények éppen ennek ellenkezőjét mutatják” – fogalmazott.
A szervezet szerint a teherfuvarozás túlzott támogatása olyan ágazatoktól vonna el forrásokat, amelyek hatékonyabban járulhatnának hozzá a gazdaság fejlődéséhez.
A fuvarozók támogatása helyett a jövedéki adót emelnék
A Levegő Munkacsoport a közúti áruszállítás elmúlt negyedszázados növekedését is felhozza érvként. A szervezet szerint a szektor árutonna-kilométerben mért teljesítménye csaknem megháromszorozódott 25 év alatt, miközben az elszállított árumennyiség tonnában mérve mindössze 30 százalékkal emelkedett.
Ebből arra következtetnek, hogy a viszonylag mérsékelten növekvő árumennyiséget egyre nagyobb távolságokra szállítják.
A civil szervezet azzal is számol, hogy a magasabb gázolajár miatt egyes munkahelyek megszűnhetnek. Álláspontjuk szerint az ebből fakadó szociális problémákat célzott eszközökkel kellene kezelni. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szállítási ágazatban jelenleg mintegy nyolcezer sofőr hiányzik.
A fuvarozói érdekképviseletek egyik fontos érve, hogy a magasabb üzemanyagköltség végül a fogyasztói árakban is megjelenik, így tovább növelheti az inflációt. A Levegő Munkacsoport ezt a hatást elismeri, ám annak nagyságát korlátozottnak tartja. Számításaik szerint egy termék árában az üzemanyagköltség általában mindössze 3 százalék.
A civil szervezet szerint a gázolaj árának mesterséges leszorítása ezzel szemben torzíthatja a piacot, és hosszabb távon gazdasági zavarokat okozhat.
A Levegő Munkacsoport ezért azt sürgeti, hogy a kormány a kereslet visszafogása érdekében a gázolaj jövedéki adójának emelését is fontolja meg. A szervezet szerint a tartósan alacsonyan tartott ár túlkereslethez vezethet, ami végül az ellátás biztonságát is veszélyeztetheti.
A vita így nemcsak arról szól, hogy kapjanak-e segítséget a fuvarozók a megemelkedett költségeik miatt, hanem arról is, hogy az államnak az üzemanyag-fogyasztás ösztönzését vagy éppen visszafogását kell-e elősegítenie.