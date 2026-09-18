A fuvarozók támogatása helyett adóemelést követelnek: riadót fújt a civil szervezet

A fuvarozók támogatására vonatkozó követelések elutasítására szólította fel a kormányt a Levegő Munkacsoport. A szervezet szerint az üzemanyag árának állami támogatása rövid távon ugyan könnyíthetne a vállalkozások helyzetén, hosszabb távon azonban növelné az üzemanyaghiány kockázatát, piactorzulást okozna, és olyan területektől vonna el közpénzt, ahol szerintük hatékonyabban lehetne felhasználni - írja a Vg.

Fuvarozók támogatása helyett adóemelést követel a Levegő Munkacsoport Fotó: Carlos Sedano

A civil szervezet Kapitány Istvánnak és Vitézy Dávidnak küldött levelet, miután több fuvarozói érdekképviselet is segítséget kért az emelkedő gázolajár miatt.

A támogatás szerintük csak tovább növelné az üzemanyaghiány kockázatát

A Levegő Munkacsoport egyik legfontosabb érve, hogy az üzemanyag támogatása élénkítené a gázolaj iránti keresletet éppen akkor, amikor szerintük annak visszafogására lenne szükség. A szervezet úgy véli, hogy az olcsóbb üzemanyag miatt megnövekedő fogyasztás növelheti annak kockázatát is, hogy Magyarországon ellátási problémák alakulnak ki.

A közpénzek felhasználása miatt is vitatják a fuvarozók támogatását. Egy, az Európai Bizottság honlapján elérhető 2019-es tanulmányra hivatkozva azt állítják, hogy Magyarországon a közúti fuvarozók az általuk okozott társadalmi költségeknek mindössze a harmadát fizetik meg.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy éppen a közúti fuvarozók támogatása lenne a közpénzek felhasználásának leghatékonyabb módja.

„Semmi nem támasztja alá, hogy épp a közúti fuvarozók támogatása lenne a közpénzek felhasználásának hatékony módja; a tények éppen ennek ellenkezőjét mutatják” – fogalmazott.

A szervezet szerint a teherfuvarozás túlzott támogatása olyan ágazatoktól vonna el forrásokat, amelyek hatékonyabban járulhatnának hozzá a gazdaság fejlődéséhez.

A fuvarozók támogatása helyett a jövedéki adót emelnék

A Levegő Munkacsoport a közúti áruszállítás elmúlt negyedszázados növekedését is felhozza érvként. A szervezet szerint a szektor árutonna-kilométerben mért teljesítménye csaknem megháromszorozódott 25 év alatt, miközben az elszállított árumennyiség tonnában mérve mindössze 30 százalékkal emelkedett.