Aggasztó számok érkeztek a magyar gazdaságról, miközben Kapitány István szerint a lakossági és a vállalati bizalom is erősödött

A Tisza-kormány felállása óta mindenki láthatta, hogy számukra mi is az ami igazán fontos. A Miniszterelnök utazgatásairól és az előző kormányra való mutogatásáról szóló Facebook-posztok között ritkán esik szó olyan dolgokról, mint a magyar gazdaság állapota. Amíg a kormányzati kommunikáció nagyrészt kimerül abban, hogy a tisztítótűz minden mozzanatát bemutassák, addig az egyre vészesebb helyzetbe kerülő gazdasági mutatók nem kerülnek szóba. Ha egyes miniszterek elő is hoznak bizonyos gazdasági ügyeket, akkor azok is olyanok, mint az 5000 forintos dízeltámogatás.
A Világgazdaság azonban egy olyan dologra hívta fel a figyelmet, amelyet a Tisza-kormány eddig igyekezett nem kidomborítani. A gazdasági portál rámutatott, hogy ami szerda reggel történt, arra „némi túlzással emberemlékezet óta” nem volt példa. Ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) három, a nemzetgazdaság teljesítménye szempontjából kiemelkedően fontos makrogazdasági adatot közölt, amelyek
mindegyike rendkívül aggasztó képet mutat.
A KSH ma reggel egyszerre hozta nyilvánosságra az augusztusi
- ipari termelői árak alakulását,
- a turizmus eredményét
- és a külkereskedelmi forgalomét.
Mindhárom adat egyértelműen egy irányba mutatott:
a magyar gazdasággal baj van.
A számok nem biztatóak
Az ipari termelői árak emelkedése felgyorsult a nyár utolsó hónapjában. Ez azért különösen fontos, mert fontos indikátora az inflációs pályának. Amennyiben itt drágulás figyelhető meg, az le fog csapódni a fogyasztói árakban is. Ennek jelei pedig már látszanak: a belföldi értékesítés árai 5, az exportértékesítés árai 4,7 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva. Júliusban még csak rendre 2,5, illetve 0,3 százalékos növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1 százalékosról 4,8 százalékosra ugrott.
A trend tehát látványosan kedvezőtlen, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy január-augusztusban a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal magasabbak, az exportértékesítés árai 0,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében nem változtak a tavalyi év első nyolc hónapjához viszonyítva.
Ennél azonban sokkal látványosabb az, ami a magyar turizmusban történt augusztusban, a nyári főszezon csúcsidőszakában. Ez azért sem elhanyagolható, hiszen a turizmus adja közvetlen és közvetett módon a magyar GDP mintegy 13 százalékát. Az ágazat eredménye brutális mértékben maradt el a 2025-ös bázishoz képest. A turisztikai szálláshelyeken csaknem 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el, ezzel a a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal csökkent egyetlen év leforgása alatt. Ami még vészesebb az az, hogy a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1 százalékkal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken.
Ez azt jelenti, hogy a covid óta nem látott zuhanás történt.
Emellett további aggodalmora adhat okot az, hogy a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, ami a szezonálisan kiigazított adatok alapján már 14, valamint 12 százalékos lejtmenet 2025 augusztusához képest.
Ezek mellé csatlakozott szintén negatív számokkal a külkereskedelmi áruforgalom, amely mintegy 481 millió euró deficittel zárt augusztusban, ami azt takarja, hogy 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Akkor még 659 millió eurós többletről számolt be a KSH.
Orbán Viktor gazdasági jóslata kezd megvalósulni?
A portál azt is felvetette, hogy még kérdés, hogy amit látunk, az egy egyszeri beomlás vagy immáron a magyar gazdaság egésze elindult a lejtőn. Szerintük ez csak idővel derül ki, de a kilátások biztosan nem kedvezőek. Ez látszik a mezőgazdaság brutális vízhiányos helyzetén is.
Azt is kiemelték, hogy ilyen negatív számok nyilvánosságra kerülése után a Tisza-kormány gazdaságpolitikai vezetőinek érdemes lenne megszólalniuk, azonban eddig ezt sem Kármán András pénzügyminiszter, sem pedig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter nem tette ezt meg.
Legalábbis ezzel kapcsolatban nem, hiszen Kármán András közösségi oldalán csupán arról lehet bejelentést találni, hogy megkezdték kiutalni az 5000 forintos dízeltámogatást. Mellette Kapitány István már sokkal aktívabb volt, a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán ugyanis nem csak azt tudhattuk meg, hogy kávézni hívott 40 kommentelőt, de némi Fidesznek való hencegés mellett pár órája azt is, hogy „négy hónap alatt a lakossági és a vállalati bizalom is erősödött, és ez már a gazdaságban is érezteti a hatását”.
Amennyiben Kapitány István nem arra akart utalni, hogy az általa erősödőnek tartott bizalom okozta a drasztikusan csökkenő számokat, akkor elképzelhető, hogy egyelőre a gazdasági és energetikai miniszter még nem találkozott a magyar gazdaság legfisebb számaival.
Mivel a Tisza-kormánynak láthatóan nincs válasza a jelenlegi gazdasági helyzetre, így érdemes lehet felidézni egy ellenzéki prognózist. Orbán Viktor a szeptemberi, kötcsei beszédében tett egy jóslatot a magyar gazdaságról. Bár a Fidesz elnöke akkor zárt ajtók mögött beszélt, a portál rámutatott, hogy később mégis kiszivárgott egy felvétel, így nyilvánosan meghallgatható.
A volt kormányfő azt mondta, hogy az első számú téma a magyar közbeszédben a gazdaság kell, hogy legyen. Értékelése szerint nehéz időkben van egy inkompetens kormány, rossz kormányzati döntések, gyenge kormányzati emberek, amiért a gazdaság lebénult.
Az egész gazdaságban jó esetben kivárás van, vagy teljes leállás. És ennek súlyos következményei lesznek
– értékelte a helyzetet a korábbi miniszterelnök. Hozzátette: olyan körülmények állnak fenn – gyengélkedő Németország, egy rossz állapotban lévő Európai Unió –, hogy még ha jól is csinálja a kormány, akkor is nagyon nehéz eredményeket elérni.
„Van egy gazdasági miniszterünk, aki életében nem csinált gazdaságpolitikát, van egy gyenge vezetői karakterrel rendelkező pénzügyminiszterünk, és közben válság van körülöttünk, és a magyar gazdaság sui generis válságban van” – vélekedett. Majd közölte: a gazdaság szereplőitől kapott információk szerint biztosnak mondhatjuk, hogy ha valami csoda nem történik, a gazdaság falnak megy. „Cseh Tamás dalában van az, hogy megérkezik a valóság nevű nagybátyánk. Őt várjuk mi is most”.
A gazdasági portál ezek után rámutatott: a mai makrogazdasági adatok alapján úgy tűnik, a valóság nevű nagybátyánk tényleg megérkezett. Szerintük érdekes lesz figyelni, mit lép a a Tisza-kormány és különösen a gazdaságpolitikai vezetés, egyáltalán mennyire tartja feladatának, hogy beavatkozzon, vagy majd ráhagyja az egészet a piacra.