Aggasztó számok érkeztek a magyar gazdaságról, miközben Kapitány István szerint a lakossági és a vállalati bizalom is erősödött

A Tisza-kormány felállása óta mindenki láthatta, hogy számukra mi is az ami igazán fontos. A Miniszterelnök utazgatásairól és az előző kormányra való mutogatásáról szóló Facebook-posztok között ritkán esik szó olyan dolgokról, mint a magyar gazdaság állapota. Amíg a kormányzati kommunikáció nagyrészt kimerül abban, hogy a tisztítótűz minden mozzanatát bemutassák, addig az egyre vészesebb helyzetbe kerülő gazdasági mutatók nem kerülnek szóba. Ha egyes miniszterek elő is hoznak bizonyos gazdasági ügyeket, akkor azok is olyanok, mint az 5000 forintos dízeltámogatás.

nyugtalanító számok érkeztek a gazdaságból Fotó: Facebook/Kapitány István

A Világgazdaság azonban egy olyan dologra hívta fel a figyelmet, amelyet a Tisza-kormány eddig igyekezett nem kidomborítani. A gazdasági portál rámutatott, hogy ami szerda reggel történt, arra „némi túlzással emberemlékezet óta” nem volt példa. Ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) három, a nemzetgazdaság teljesítménye szempontjából kiemelkedően fontos makrogazdasági adatot közölt, amelyek

mindegyike rendkívül aggasztó képet mutat.

A KSH ma reggel egyszerre hozta nyilvánosságra az augusztusi

ipari termelői árak alakulását,

a turizmus eredményét

és a külkereskedelmi forgalomét.

Mindhárom adat egyértelműen egy irányba mutatott:

a magyar gazdasággal baj van.

A számok nem biztatóak

Az ipari termelői árak emelkedése felgyorsult a nyár utolsó hónapjában. Ez azért különösen fontos, mert fontos indikátora az inflációs pályának. Amennyiben itt drágulás figyelhető meg, az le fog csapódni a fogyasztói árakban is. Ennek jelei pedig már látszanak: a belföldi értékesítés árai 5, az exportértékesítés árai 4,7 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva. Júliusban még csak rendre 2,5, illetve 0,3 százalékos növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1 százalékosról 4,8 százalékosra ugrott.

A trend tehát látványosan kedvezőtlen, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy január-augusztusban a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal magasabbak, az exportértékesítés árai 0,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében nem változtak a tavalyi év első nyolc hónapjához viszonyítva.