Figyelmeztetést kapott az ismert magyar influenszer, a GVH célkeresztjébe került

A GVH 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar influenszerrel és számos hirdető céggel szemben, mivel valószínűsíthetően hiányosan tüntették fel tartalmaik során azok reklámjellegét.

Figyelmeztette a GVH a híres influenszert - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A legújabb lezárt ügyben Strenner Antal, avagy közismertebb nevén Whisper Ton kereskedelmi gyakorlatát vizsgálta a Gazdasági Versenyhivatal, aki a TikTokon több mint 1 millió követővel rendelkezik.

Az eljárásban nemcsak őt és vállalkozását, hanem a vele partnerségben dolgozó influenszer ügynökség (PFR GROUP Hungary Kft.) és a reklámokat megrendelő három vállalkozás felelősségét is vizsgálta a versenyhatóság.

A GVH Versenytanácsa az eljárás során 49 közösségi média (Instagram és TikTok) bejegyzést vizsgált meg, amelyek közel háromnegyedében állapította meg a reklám jelleg nem megfelelő jelölését néhány esetben pedig annak teljes hiányát.

A Versenytanács döntésében megerősítette az egyik korábbi influenszer eljárás során iránymutató jelleggel meghatározott reklámjelölési elvárásokat, melyek értelmében Instagram és TikTok bejegyzések esetében a megfelelő reklámjelölési mód:

az azok kisérő szövegében az első helyen, minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett magyar nyelvű hashtag, azaz #reklám, vagy #hirdetés;

vagy az azok kisérő szövegében hashtag nélküli, de első helyen minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett és vizuálisan is kiemelt (hangsúlyos betűméret/szín/háttér) jelölés;

vagy az adott közösségi média-felület fizetett hirdetésre utaló beépített címkéje, amennyiben a felület biztosít ilyen lehetőséget a tartalomgyártók számára.

A Versenytanács Strenner Antalt és vállalkozását – arra is tekintettel, hogy kis- és középvállalkozásról van szó – figyelmeztetésben részesítette, valamint kötelezte egy megfelelési program kialakítására és végrehajtására.

A GVH Versenytanácsa azon posztok esetében szabott ki bírságot, melyek esetében a reklámjelleg feltüntetése teljesen elmaradt.

Ennek megfelelően a GVH