Figyelmeztetést kapott az ismert magyar influenszer, a GVH célkeresztjébe került

A GVH 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar influenszerrel és számos hirdető céggel szemben, mivel valószínűsíthetően hiányosan tüntették fel tartalmaik során azok reklámjellegét.
A legújabb lezárt ügyben Strenner Antal, avagy közismertebb nevén Whisper Ton kereskedelmi gyakorlatát vizsgálta a Gazdasági Versenyhivatal, aki a TikTokon több mint 1 millió követővel rendelkezik.
Az eljárásban nemcsak őt és vállalkozását, hanem a vele partnerségben dolgozó influenszer ügynökség (PFR GROUP Hungary Kft.) és a reklámokat megrendelő három vállalkozás felelősségét is vizsgálta a versenyhatóság.
A GVH Versenytanácsa az eljárás során 49 közösségi média (Instagram és TikTok) bejegyzést vizsgált meg, amelyek közel háromnegyedében állapította meg a reklám jelleg nem megfelelő jelölését néhány esetben pedig annak teljes hiányát.
A Versenytanács döntésében megerősítette az egyik korábbi influenszer eljárás során iránymutató jelleggel meghatározott reklámjelölési elvárásokat, melyek értelmében Instagram és TikTok bejegyzések esetében a megfelelő reklámjelölési mód:
- az azok kisérő szövegében az első helyen, minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett magyar nyelvű hashtag, azaz #reklám, vagy #hirdetés;
- vagy az azok kisérő szövegében hashtag nélküli, de első helyen minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett és vizuálisan is kiemelt (hangsúlyos betűméret/szín/háttér) jelölés;
- vagy az adott közösségi média-felület fizetett hirdetésre utaló beépített címkéje, amennyiben a felület biztosít ilyen lehetőséget a tartalomgyártók számára.
A Versenytanács Strenner Antalt és vállalkozását – arra is tekintettel, hogy kis- és középvállalkozásról van szó – figyelmeztetésben részesítette, valamint kötelezte egy megfelelési program kialakítására és végrehajtására.
A GVH Versenytanácsa azon posztok esetében szabott ki bírságot, melyek esetében a reklámjelleg feltüntetése teljesen elmaradt.
Ennek megfelelően a GVH
- 5 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a Coca-Cola Szolgáltató Kft. hirdetővel szemben – amely nem minősül kkv-nak –,
- míg az influenszer ügynökséggel és a többi vizsgált hirdetővel szemben nem alkalmazott szankciókat.
A GVH fokozott figyelemmel kíséri a hazai véleményvezérek kereskedelmi gyakorlatait
Az influenszerek jelentős befolyással vannak a fogyasztók szokásaira és ügyleti döntéseire, ezzel azonban fokozott felelősség is jár, a marketing előírásokat pedig minden esetben be kell tartani. A versenyhatóság az eljárás kapcsán felhívja a tartalomgyártók és véleményvezérek figyelmét, hogy bár marketing-stratégiájuk kialakítása során fontos alapot biztosíthat a GVH influenszer marketing útmutatója, a jogkövető gyakorlatok biztosításához érdemes a versenyhatóság legfrissebb eljárásai döntéseit is tanulmányozni. A GVH az elmúlt időszak eljárási tapasztalatai alapján az influenszer marketing útmutatóját is frissíteni fogja – írja a Gazdasági Versenyhivatal a honlapján.
A GVH 2023 novemberében online ellenőrzést (sweepet) tartott a hazai influenszerek reklámozási gyakorlatának áttekintése érdekében, melynek során feltárta, hogy mindössze 20%-uk tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat.
A 2024 májusában indított hat influenszer eljárásból kettő van folyamatban, a Kása Rolanddal, a Halmi Bencével és a Forstner Csengével szemben folytatott eljárásokat már korábban lezárta a versenyhatóság.
Több webáruház is óriási bírságot kapott a GVH-tól – milliárdokat kaptak vissza a magyar vásárlók
Több nagy online kereskedelmi platformmal szemben is fellépett az elmúlt években a Gazdasági Versenyhivatal. Az eljárások eredményeként jelentős bírságokat szabtak ki, több esetben pedig közvetlen pénzügyi kompenzációt is kaptak a magyar vásárlók.