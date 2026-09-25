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gazdasági versenyhivatal

Óriási vizsgálat indult Magyarországon, több mint 250 céget vizsgál a GVH

26 perce
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Nagyszabású vizsgálatokat folytat a Gazdasági Versenyhivatal. Jelenleg 22 kartellügyben több mint 250 vállalkozás érintettségét vizsgálják. A GVH összesen mintegy 1800 tendert ellenőriz, amelyek közül több mint ezret közpénzből finanszíroztak.
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A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szeptember 25-i közleménye szerint a kartellek komoly károkat okozhatnak. Az egymással versenyző cégek megállapodhatnak például az árakról vagy a piac felosztásáról, ezzel pedig mesterségesen megemelhetik az árakat. Közbeszerzéseknél ennek költsége végső soron az adófizetőket terhelheti.

GVH, Gazdasági Versenyhivatal
GVH, Gazdasági Versenyhivatal
Fotó: Origo

GVH kartellvizsgálat: 1800 tender került a hatóság látókörébe

A versenyhatóság szeptember 25-i közleménye szerint a kartellek komoly károkat okozhatnak. Az egymással versenyző cégek megállapodhatnak például az árakról vagy a piac felosztásáról, ezzel pedig mesterségesen megemelhetik az árakat. Közbeszerzéseknél ennek költsége végső soron az adófizetőket terhelheti.

A most folyó eljárások mérete jelentős. A 22 kartellügyben vizsgált tenderek száma megközelíti az 1800-at, az érintett vállalkozásoké pedig meghaladja a 250-et. A GVH az egyes folyamatban lévő ügyek részleteiről nem ad tájékoztatást, mert ezzel veszélyeztethetné a vizsgálatokat.

A hatóság tavaly három nagy kartellügyet zárt le, amelyekben összesen 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki. Ezek között volt az egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó vállalkozások ügye, valamint a kukásautó-kartell is. Utóbbiban hat vállalkozásra több mint 1,5 milliárd forintos bírságot szabtak ki.

A GVH 2025-ben öt, idén pedig már hat új kartelleljárást indított. A folyamatban lévő vizsgálatok ugyanakkor önmagukban nem jelentik azt, hogy az érintett vállalkozások kartelleztek; erről az eljárások lezárása után születhet döntés.

 

 

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