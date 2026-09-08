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Kármán András

Rekordhiányt hozott az augusztus, 2311 milliárd forinttal szakadt be a költségvetés

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Történelmi méretű hiány keletkezett augusztusban az államkasszában, egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forinttal romlott az államháztartás egyenlege. A költségvetés nyolchavi pénzforgalmi hiánya már 5169,1 milliárd forintra emelkedett, miközben az augusztusi rekord mögött elsősorban az uniós programok előfinanszírozása áll.
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Kármán Andrásköltségvetéspénzügyminiszterhiány

A költségvetés központi alrendszere augusztusban 2311,2 milliárd forintos deficittel zárt – közölte a Pénzügyminisztérium. Ez minden idők legmagasabb havi hiánya Magyarországon, így meghaladta a koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében feljegyzett 2250 milliárd forintos korábbi rekordot is.

Rekordhiányt hozott a költségvetés augusztusi egyenlege (Fotó: Facebook/Kármán András)
Rekordhiányt hozott a költségvetés augusztusi egyenlege (Forrás: Facebook)

A nyolchavi hiány 5169,1 milliárd forintnál jár a költségvetésben

Az augusztusi adattal a pénzforgalmi deficit nyolc hónap után 5169,1 milliárd forintra nőtt, ami már az eredetileg kitűzött éves hiánycél több mint 122 százaléka. A mostani adat azért is kiugró, mert 2026 februárjában 2139,1 milliárd, 2025 februárjában pedig 1655 milliárd forintos havi hiányt regisztráltak.

A rekordot jelentő augusztusi deficit azonban jelentős részben egy egyszeri tételhez kapcsolódik. Az RRF, vagyis

a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz programjainak előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a havi kiadásokat.

Az RRF-tételek nélkül az augusztusi hiány 124,3 milliárd forint lett volna. A Pénzügyminisztérium szerint az RRF-hez kapcsolódó bevételek várhatóan decemberben érkeznek meg, így akkor az egyszeri hatás jelentős része visszakorrigálhat.

Már korábban jelezték a rekordméretű augusztusi hiányt

A mostani adat nem érte teljesen váratlanul a közvéleményt. Kármán András pénzügyminiszter már korábban jelezte, hogy az RRF-források előfinanszírozása miatt augusztusban mintegy 2200 milliárd forintos hiány várható. Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára szintén arra figyelmeztetett, hogy az RRF-hez kapcsolódó tételek a következő hónapokban jelentős kilengéseket okozhatnak.

A háttérben az áll, hogy a magyar költségvetés előfinanszírozza az uniós programokat, az Európai Unió pedig később, a kapcsolódó számlák alapján téríti meg ezeket a kiadásokat. A mostani adatok szerint összesen 6,1 milliárd eurónyi befizetéshez kapcsolódó, mintegy 2100 milliárd forintos tétel jelent meg az augusztusi hiányban.

A költségvetés egyenlegét emellett az idei szociális intézkedések is rontják. Az iskolakezdési támogatás és a vényköteles gyógyszerek áfamentessége például összesen 63 milliárd forint többletkiadást jelent.

A rekordhiány megítélésénél ezért kulcskérdés lesz, hogy az előfinanszírozott uniós források mikor érkeznek vissza az államkasszába.

Ha a decemberre várt bevételek megérkeznek, a mostani hatalmas pénzforgalmi hiány érdemben csökkenhet, ha azonban az uniós pénzek csúsznak, az államnak hosszabb ideig kell finanszíroznia a keletkezett deficitet.

Forrás: a Pénzügyminisztérium ÁHT augusztusi gyorsjelentés közleménye
Forrás: a Pénzügyminisztérium ÁHT augusztusi gyorsjelentés közleménye

Emelkedhet az államadósság is

A magas hiány az államadósság alakulására is hatással lehet.

A módosított költségvetés szerint a GDP-arányos államadósság a 2025 végi 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet 2026 végére.

A kormány ezt átmeneti növekedésként értékeli, és azt várja, hogy 2027-től ismét csökkenő pályára áll az adósságráta. Ennek érdekében a módosított büdzsé mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz, az év hátralévő részére pedig további mintegy 300 milliárd forintos megtakarítással számolnak.

Így az idei takarékossági intézkedések összege elérheti a 700 milliárd forintot. Emellett létrehoztak egy 500 milliárd forintos Havária Alapot is az előre nem látható, például az aszályból vagy az energiaellátás zavaraiból eredő kiadások kezelésére. Ha ezt a tartalékot nem kell teljes egészében felhasználni, az szintén javíthatja az év végi költségvetési egyenleget.

 

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