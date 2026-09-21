Hatalmas MOL-beruházás készült el: elindult az új egység a rijekai finomítóban

Az INA szeptember 1-jén megkezdte az új késleltetett kokszoló egység (DCU) üzemeltetését a Rijekai Finomítóban. A vállalat közlése szerint az üzem azóta folyamatosan működik, és már elérte tervezett kapacitásának mintegy 70 százalékát, miközben a kulcsfontosságú termékeket az előírt minőségben sikerült előállítani.

INA: elindult az új késleltetett kokszoló a rijekai finomítóban Fotó: MOL

A fejlesztés egyik legfontosabb eredménye, hogy a finomító a korábbinál nehezebb kőolajfajták feldolgozására is alkalmassá vált. Ez bővíti a lehetséges beszállítók körét, és az INA szerint rugalmasabbá teszi a nyersanyag-beszerzést.

A késleltetett kokszoló a nehézmaradványt magasabb értékű termékekké alakítja át. A vállalat közlése szerint ennek köszönhetően ugyanannyi nyersolajból akár 30 százalékkal több dízel állítható elő. Az új egység emellett megszünteti a vákuumgázolaj (VGO) importjának szükségességét is.

Csaknem 700 millió eurós beruházás

A rijekai finomító korszerűsítése csaknem 700 millió euróba kerül, ezzel az INA történetének legnagyobb egyedi beruházásának számít. Az INA és a MOL-csoport az elmúlt 12 évben összesen mintegy 1,3 milliárd eurót fordított a finomítói és logisztikai infrastruktúra fejlesztésére.

Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke szerint az új egység javíthatja a finomítói üzletág jövedelmezőségét és fenntarthatóságát, miközben Horvátország és a régió energiaellátásának stabilitását is erősítheti.

Szabó Gabriel, a MOL-csoport Downstream üzletágának ügyvezető igazgatója azt mondta, a beruházás fontos lépés az INA finomítói átalakulásában. Hozzátette, hogy a változó energiapiaci környezetben a rugalmasabb termelés lehetővé teszi, hogy a vállalat gyorsabban alkalmazkodjon a globális piaci változásokhoz.

Az új egység jelenleg fokozatosan növeli az áteresztőképességét. A következő időszakban a biztonságos és stabil működés elérése, valamint a folyamatok optimalizálása a cél. A tervek szerint a késleltetett kokszoló az év végére érheti el a stabil működési szintet, ezt követően pedig elvégzik a végső teljesítményteszteket.

A projekt lezárásával a vállalat szerint a Rijekai Finomító a régió egyik korszerű finomítójává válhat. A beruházás emellett hozzájárulhat ahhoz, hogy az INA rugalmasabban válasszon a különböző nyersolajfajták és beszállítók között, miközben csökkenti a külső VGO-beszerzést.