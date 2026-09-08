Az infláció 1,3 százalék volt augusztusban

Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2 százalékkal emelkedtek – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Júliusban 1,2 százalék volt az éves infláció.

Augusztusban 1,3 százalék volt az infláció (Fotó: AFP/Riccardo Milani/Hans Lucas)

A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9 százalékról 2,0 százalékra emelkedett, és 0,1 százalékponttal nőtt a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció is, 0,8-ról 0,9 százalékosra.

Hogyan alakultak az árak?

Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4 százalékkal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8 százalékkal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1 százalékosnál, illetve 4,4 százalékosnál. Nőtt

az eszpresszókávé ára 6,7 százalékkal,

a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,4 százalékkal,

a büféáruké 6,2 százalékkal,

a burgonyáé 5,9 százalékkal,

a nem előfizetéses éttermi étkezésé 5,8 százalékkal,

az étolajé 5,3 százalékkal,

a cukorkáé és mézé 4,1 százalékkal.

Ugyanakkor csökkent

a húskonzerv ára 27,0 százalékkal,

a friss hazai és déligyümölcsé 15,6 százalékkal,

a vajé és vajkrémé 15,5 százalékkal,

a sertéshúsé 12,9 százalékkal,

a sajté 11,1 százalékkal,

a tartósított hústalan ételeké 9,3 százalékkal,

a száraztésztáé 8,6 százalékkal,

a tejé 8,1 százalékkal,

a bolti kávéé 8,0 százalékkal,

a friss zöldségé 7,5 százalékkal,

a cukoré 7,2 százalékkal.

A szolgáltatások a júliusinál 0,3 százalékponttal gyorsabban, 5,0 százalékkal drágultak. Ezen belül

a színház 17,6 százalékkal,

a teherszállítás 13,9 százalékkal,

a taxi 11,0 százalékkal,

a postai szolgáltatások 9,6 százalékkal,

a testápolási szolgáltatások 8,3 százalékkal,

a járműjavítás, -karbantartás 8,1 százalékkal,

a sport, múzeumi belépők 8,0 százalékkal,

a háztartási berendezés javítása és a belföldi üdülés 7,3-7,3 százalékkal,

a lakásjavítás, -karbantartás 7,0 százalékkal

került többe, mint egy éve.

Ugyancsak 0,3 százalékponttal felgyorsult a szeszes italok, dohányáruk drágulása, 3,2 százalékra. Ezen belül a dohányáruk ára 4,4 százalékkal emelkedett.

A háztartási energiáért ugyanúgy, mint júliusban, 4,3 százalékkal kellett kevesebbet fizetni az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a vezetékes gázért 10,9 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,5 százalékkal emelkedett, mérsékeltebben a júliusi 1,8 százaléknál.

Az ékszerek 25,8 százalékkal,

a szobabútorok 2,6 százalékkal,

a használt személygépkocsik 2,2 százalékkal,

a konyha- és egyéb bútorok 1,0 százalékkal

többe, míg

a porszívógép, klíma 3,4 százalékkal,

a televízió 2,7 százalékkal,

a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,0 százalékkal,

a motorkerékpárok 1,6 százalékkal

kevesebbe kerültek.