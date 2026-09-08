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infláció

Az infláció 1,3 százalék volt augusztusban

53 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Közzétették a fogyasztói árak alakulását. Az infláció 1,3 százalék volt augusztusban, az előző hónaphoz képest 0,2 százalékkal nőttek az árak. Az üzemanyagok 0,6 százalékkal drágultak egy hónap alatt.
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inflációkshközponti statisztikai hivatalárakszolgáltatás

Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2 százalékkal emelkedtek – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Júliusban 1,2 százalék volt az éves infláció.

Augusztusban 1,3 százalék volt az infláció
Augusztusban 1,3 százalék volt az infláció (Fotó: AFP/Riccardo Milani/Hans Lucas)

A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9 százalékról 2,0 százalékra emelkedett, és 0,1 százalékponttal nőtt a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció is, 0,8-ról 0,9 százalékosra.

Hogyan alakultak az árak?

Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4 százalékkal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8 százalékkal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1 százalékosnál, illetve 4,4 százalékosnál. Nőtt

  • az eszpresszókávé ára 6,7 százalékkal,
  • a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,4 százalékkal,
  • a büféáruké 6,2 százalékkal,
  • a burgonyáé 5,9 százalékkal,
  • a nem előfizetéses éttermi étkezésé 5,8 százalékkal,
  • az étolajé 5,3 százalékkal,
  • a cukorkáé és mézé 4,1 százalékkal.

Ugyanakkor csökkent

  • a húskonzerv ára 27,0 százalékkal,
  • a friss hazai és déligyümölcsé 15,6 százalékkal,
  • a vajé és vajkrémé 15,5 százalékkal,
  • a sertéshúsé 12,9 százalékkal,
  • a sajté 11,1 százalékkal,
  • a tartósított hústalan ételeké 9,3 százalékkal,
  • a száraztésztáé 8,6 százalékkal,
  • a tejé 8,1 százalékkal,
  • a bolti kávéé 8,0 százalékkal,
  • a friss zöldségé 7,5 százalékkal,
  • a cukoré 7,2 százalékkal.

A szolgáltatások a júliusinál 0,3 százalékponttal gyorsabban, 5,0 százalékkal drágultak. Ezen belül

  • a színház 17,6 százalékkal,
  • a teherszállítás 13,9 százalékkal,
  • a taxi 11,0 százalékkal,
  • a postai szolgáltatások 9,6 százalékkal,
  • a testápolási szolgáltatások 8,3 százalékkal,
  • a járműjavítás, -karbantartás 8,1 százalékkal,
  • a sport, múzeumi belépők 8,0 százalékkal,
  • a háztartási berendezés javítása és a belföldi üdülés 7,3-7,3 százalékkal,
  • a lakásjavítás, -karbantartás 7,0 százalékkal

került többe, mint egy éve.

Ugyancsak 0,3 százalékponttal felgyorsult a szeszes italok, dohányáruk drágulása, 3,2 százalékra. Ezen belül a dohányáruk ára 4,4 százalékkal emelkedett.

A háztartási energiáért ugyanúgy, mint júliusban, 4,3 százalékkal kellett kevesebbet fizetni az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a vezetékes gázért 10,9 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,5 százalékkal emelkedett, mérsékeltebben a júliusi 1,8 százaléknál.

  • Az ékszerek 25,8 százalékkal,
  • a szobabútorok 2,6 százalékkal,
  • a használt személygépkocsik 2,2 százalékkal,
  • a konyha- és egyéb bútorok 1,0 százalékkal

többe, míg

  • a porszívógép, klíma 3,4 százalékkal,
  • a televízió 2,7 százalékkal,
  • a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,0 százalékkal,
  • a motorkerékpárok 1,6 százalékkal

kevesebbe kerültek.

Az infláció 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest

Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5 százalékkal. A margarin 2,8 százalékkal, a burgonya 2,4 százalékkal, az egyéb hús 2,0 százalékkal, az alkoholmentes üdítőitalok 1,1 százalékkal, a halkonzerv 0,8 százalékkal, a szalámi, szárazkolbász, sonka 0,7 százalékkal, az eszpresszókávé 0,6 százalékkal többe, míg a friss hazai- és déligyümölcs 3,5 százalékkal, a friss zöldség 3,4 százalékkal, a tojás 2,9 százalékkal, a jégkrém 1,9 százalékkal, a száraztészta 1,6 százalékkal, a sajt és a száraz hüvelyesek 1,1-1,1 százalékkal, a párizsi felvágott, kolbász és a bolti kávé 0,9-0,9 százalékkal, a tartósított hústalan ételek 0,7 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,8 százalékkal nőtt júliushoz képest, ezen belül az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 9,9 százalékkal, a taxi 8,0 százalékkal, a külföldi üdülés 2,5 százalékkal, a belföldi üdülés 1,6 százalékkal, a teherszállítás 1,0 százalékkal került többe. A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a vezetékes gázé 0,1 százalékkal csökkent, az elektromos energiáé 0,1 százalékkal nőtt, a távfűtésé pedig változatlan maradt.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,9 százalékkal növekedett, ezen belül a dohányáruké 1,5 százalékkal, a szeszes italoké 0,2 százalékkal nőtt.

A járműüzemanyagok ára 0,6 százalékkal növekedett,

a ruházkodási cikkek 2,5 százalékkal kerültek kevesebbe.

 

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