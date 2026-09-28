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üdítő

Végleg kivonul a kedvelt italmárka Magyarországról

1 órája
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Kivonul a piacról a Swiss Laboratory, a népszerű márka hamarosan végleg megszünteti jól ismert termékei értékesítését Magyarországon. A szomorú hírt a cég a közösségi oldalán jelentette be.
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üdítőkivonulswiss laboratory

Érdemes lesz betárazni a Swiss Laboratory üdítők rajongóinak, ugyanis a kedvelt italmárka hamarosan eltűnik a boltok polcairól és az automatákból is.

Végleg kivonul a kedvelt italmárka Magyarországról
Végleg kivonul a kedvelt italmárka Magyarországról. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Végleg kivonul a Swiss Laboratory italmárka Magyarországról

"Kedves Követőink! Egy fejezet hamarosan lezárul. Az eddig sokak által kedvelt Swiss Laboratory üdítők eltűnnek a polcokról. Köszönjük, hogy minket választottatok!" - jelentette be közösségi oldalán a cég. A bejegyzés alá azt írták: "Minden történetnek vége szakad egyszer" - ami erősen arra utal, hogy nemcsak egy arculatváltásról van szó, hanem végleges kivonulásról.

A Swiss Laboratory vitaminokkal és svájci gyógynövénykivonatokkal dúsított prémium üdítőitalai az elmúlt években rendkívül népszerűvé váltak a hazai piacon. A cég a döntés pontos okait egyelőre nem közölte, mindenesetre a hűséges fogyasztóknak érdemes még most lecsapniuk az utolsó elérhető darabokra.

 

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