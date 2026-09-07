A nyári szezonban a megszokottnál is sokkal nagyobb terhelés hárul a hazai vendéglátóhelyekre és az élelmiszer-értékesítőkre. Éppen ezért a Nébih idén is elrendelte a kiemelt nyári szezonális ellenőrzést, amelynek célja a fogyasztók és a nyaraló gyermekek védelme volt. A hatóság friss összesítése szerint a szakemberek több ezer vizsgálatot végeztek el, és bár a hazai piac döntő többsége biztonságos, néhány kirívó eset miatt súlyos büntetéseket és több tonnás termékkivonásokat kellett kiszabni. Még a jégkockák is veszélyt jelenthetnek.

Jégkockáknál is talált problémát a Nébih – megérkezett a nyári ellenőrzések mérlege - Fotó: Pexels

Erre senki sem számított: elbuktak a jégkockák a teszteken

Miközben a legtöbb vásárló a fagylaltok vagy a nyers húsok frissessége miatt aggódik a kánikulában, a Nébih ellenőrei egy sokkal kevésbé kézenfekvő, ám annál veszélyesebb területen is komoly hiányosságokat találtak. Több vendéglátóhelyen a jégkockák előállítása és tárolása sem felelt meg az előírásoknak.

A nem megfelelően tisztított jégkészítő gépek és a higiéniai szabályok be nem tartása miatt a hűsítő italokba kerülő jégkockák mikrobiológiai szempontból kifogásolhatónak bizonyultak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hanyagul kezelt jégkockák akár súlyos gyomorfertőzést is okozhattak volna a gyanútlan vendégeknek.

Súlyos döntés: öt gyermektábort azonnal korlátoztak

A nyári ellenőrzések egyik legfontosabb pillére a táborozó gyermekek étkeztetésének felügyelete volt. A szakemberek országszerte 190 gyermektábort és az őket kiszolgáló konyhákat ellenőrizték.

A vizsgálat rávilágított, hogy a táboroztatók többsége rendkívül felelősségteljesen jár el, azonban a kirívó esetekben a hatóság nem ismert kegyelmet: öt gyermektábor esetében a súlyos higiéniai vagy élelmiszerbiztonsági kockázatok miatt azonnal korlátozni kellett a tevékenységet. Ezeken a helyeken lejárt szavatosságú alapanyagokat, nem megfelelő hűtési láncot vagy alapvető tisztasági hiányosságokat rögzítettek a jegyzőkönyvek.

Mit vizsgáltak még, és hol járt a büntetés?

A Nébih a jégkockák és a gyermektáborok mellett a klasszikus nyári slágertermékeket is górcső alá vette. A leggyakoribb problémák az alábbi területeken fordultak elő:

Nyomonkövethetőség hiánya: több helyen találtak olyan húsárukat és zöldségeket, amelyeknek sem a származási helyét, sem a lejárati idejét nem tudták igazolni a tulajdonosok.

több helyen találtak olyan húsárukat és zöldségeket, amelyeknek sem a származási helyét, sem a lejárati idejét nem tudták igazolni a tulajdonosok. Hűtési hibák: a tikkasztó hőségben néhány egység nem tudta biztosítani az élelmiszerek számára előírt alacsony hőmérsékletet, ami azonnali romláshoz vezethet.

a tikkasztó hőségben néhány egység nem tudta biztosítani az élelmiszerek számára előírt alacsony hőmérsékletet, ami azonnali romláshoz vezethet. Fagylaltok higiéniája: bár a cukrászdák többsége jelesre vizsgázott, a mozgó fagylaltárusoknál és a strandi büféknél elvétve még mindig előfordult a pultok nem megfelelő tisztítása.

A Nébih hangsúlyozta: az ellenőrzések célja nem a vállalkozások ellehetetlenítése, hanem a magyar családok és a külföldi turisták egészségének megóvása. A súlyos szabályszegők milliós bírságokra és azonnali bezárásra számíthattak, míg a kisebb hibákat vétők figyelmeztetést kaptak és kötelesek voltak azonnal kijavítani a hiányosságokat.