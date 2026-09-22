Varga Mihály bejelentette: 20 éve nem látott döntést hozott a Monetáris Tanács

A Magyar Nemzeti Bank 2,5 százalékra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3,0 százalékról - jelentette be Varga Mihály jegybankelnök a keddi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján.

Varga Mihály bejelentette: a jegybank inflációs célját 2,5%-ra csökkentette Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Mihály: a jegybank inflációs célját 2,5%-ra csökkentette

Közölte: az új, alacsonyabb cél összhangban van a régiós gyakorlattal, és közeledik az Európai Központi Bank (EKB) inflációs céljához.

A 2,5 százalékos cél tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, illetve a maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető

- jelezte.

Az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését, növeli a megtakarítások reálértékét. Hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházások növekedéséhez - húzta alá.

Az MNB honlapján közzétett közlemény szerint a monetáris tanács az inflációs cél felülvizsgálatát követően arról döntött, hogy a jegybank középtávú inflációs célját a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztóiár-index 2,5 százalékos növekedésében határozza meg.

A tanács változatlanul fenntartja az inflációs cél körüli szimmetrikus, plusz-mínusz 1 százalékpontos toleranciasávot.

A 2,5 százalékos inflációs cél a monetáris politikai horizonton, 2028. január 1-jétől lép hatályba.