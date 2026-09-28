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termékvisszahívás

Ha ilyet vettél, ne add oda a kutyádnak: fertőzésveszély miatt hívtak vissza kétféle jutalomfalatot

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Molylárvák és szövedékek jelenlétét mutatták ki kétféle kutyajutalomfalatban. A termékeket a Nébih visszahívta, ugyanis az érzékenyebb gyomrú állatoknál enyhe hányást, hasmenést vagy bágyadtságot okozhat.
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termékvisszahívásnébihjutalomfalat

Élelmiszermoly-fertőzés miatt hívott vissza kétféle kutyajutalomfalatot a Nébih. A termékekben molylárvák és szövedékek jelenlétét mutatták ki.

Kutyajutalomfalatot hívott vissza a Nébih
Kutyajutalomfalatot hívott vissza a Nébih. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kutyajutalomfalatot hívott vissza a Nébih

  • Termék neve EBKEKSZ Májas; EBKEKSZ Rizslisztes / húsmentes kutyajutalomfalat
  • Probléma jellege élelmiszermoly-fertőzés (lárvák és szövedékek jelenléte)
  • Gyártó: Mancskonyha Kft.
  • Forgalmazó: Superjuice Kft.
  • Visszahívás módja: Önkéntes

A termékeknél az alábbi számsorra kell figyelni: Rizslisztes EBKEKSZ: 20260601 és Májas EBKEKSZ: 20260315.

Mi történik, ha elfogyasztja a kutyád?

Az élelmiszermolyok, valamint lárváik és szövedékeik alapvetően nem mérgezőek a kutyák számára, így ha a kedvenced evett a Nébih által visszahívott kutyajutalomfalatból, közvetlen mérgezéstől nem kell tartanod. Azonban az érzékenyebb gyomrú kutyáknál enyhe hányást, hasmenést vagy bágyadtságot okozhat.

 

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