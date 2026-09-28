Ha ilyet vettél, ne add oda a kutyádnak: fertőzésveszély miatt hívtak vissza kétféle jutalomfalatot

Molylárvák és szövedékek jelenlétét mutatták ki kétféle kutyajutalomfalatban. A termékeket a Nébih visszahívta, ugyanis az érzékenyebb gyomrú állatoknál enyhe hányást, hasmenést vagy bágyadtságot okozhat.
Élelmiszermoly-fertőzés miatt hívott vissza kétféle kutyajutalomfalatot a Nébih. A termékekben molylárvák és szövedékek jelenlétét mutatták ki.
Kutyajutalomfalatot hívott vissza a Nébih
- Termék neve EBKEKSZ Májas; EBKEKSZ Rizslisztes / húsmentes kutyajutalomfalat
- Probléma jellege élelmiszermoly-fertőzés (lárvák és szövedékek jelenléte)
- Gyártó: Mancskonyha Kft.
- Forgalmazó: Superjuice Kft.
- Visszahívás módja: Önkéntes
A termékeknél az alábbi számsorra kell figyelni: Rizslisztes EBKEKSZ: 20260601 és Májas EBKEKSZ: 20260315.
Mi történik, ha elfogyasztja a kutyád?
Az élelmiszermolyok, valamint lárváik és szövedékeik alapvetően nem mérgezőek a kutyák számára, így ha a kedvenced evett a Nébih által visszahívott kutyajutalomfalatból, közvetlen mérgezéstől nem kell tartanod. Azonban az érzékenyebb gyomrú kutyáknál enyhe hányást, hasmenést vagy bágyadtságot okozhat.
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