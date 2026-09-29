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Levélben üzengetett egymásnak Hankó Balázs és Forsthoffer Ágnes

K&H Bank

Problémák voltak a K&H szolgáltatásaival, de elvileg már minden működik

1 órája
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Átmeneti fennakadások nehezítették kedden több banki szolgáltatás használatát, miközben egyes ügyfelek a bankkártyájukkal kapcsolatban is problémákat tapasztaltak. A K&H közlése szerint a háttérben egy külső szolgáltatónál jelentkező technikai hiba állt.
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K&H Bankbankkártyaatm

Helyreállította ATM-szolgáltatásait a K&H Bank, miután kedden egy külső szolgáltatónál jelentkező hiba fennakadásokat okozott – közölte a bank.

ATM, bankkártya, PIN-kód, készpénzfelvétel, bankkártyás befizetés, bankkártyaterminál, technikai hiba, banki szolgáltatás A K&H szerint helyreállították a korábban akadozó ATM-szolgáltatásokat.
A K&H szerint helyreállították a korábban akadozó ATM-szolgáltatásokat
Fotó: Shutterstock

A pénzintézet tájékoztatása szerint a probléma miatt a bankkártyás befizetés, a készpénzfelvétel és a bankkártyaterminálok használata is akadozott.

Egyes K&H-ügyfelek a PIN-kódjukkal is problémát tapasztaltak

A Telex korábbi beszámolója szerint több K&H-ügyfél arról írt a közösségi médiában, hogy előzetes értesítés nélkül megváltozott a bankkártyájához tartozó PIN-kód.

A visszajelzések alapján a probléma nem érintett minden ügyfelet. Volt azonban olyan beszámoló is, amely szerint a bankkártyát letiltották, miután tulajdonosa többször hibás PIN-kódot adott meg.


 

 

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