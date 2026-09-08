Otthon olcsóbb lett a kávé, a kávézóban viszont drágább – megmutatjuk, mi történt az árakkal

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026 augusztusában a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, júliushoz képest pedig 0,2 százalékkal emelkedtek. A kávé esetében azonban egészen eltérő folyamatokat láthatunk attól függően, hogy bolti termékről vagy vendéglátóhelyen elfogyasztott italról van szó.

A bolti kávé ára egy év alatt jelentősen csökkent, az eszpresszóért többet kellett fizetni a vendéglátóhelyeken

Fotó: Pixabay

A bolti kávé ára a friss inflációs adatok szerint egy év alatt 8 százalékkal csökkent.

Vagyis 2026 augusztusában ennyivel kevesebbet kellett fizetni érte, mint egy évvel korábban. A változás havi összevetésben is folytatódott: júliusról augusztusra 0,9 százalékkal mérséklődött a bolti kávé ára.

Egészen más képet mutat a kávézóban kapható eszpresszó: ennek ára egy év alatt 6,7 százalékkal emelkedett, vagyis aki valamilyen vendéglátóhelyen kérte a kávéját, annak idén augusztusban többet kellett fizetnie érte, mint 2025 augusztusában.

Az eszpresszó nemcsak éves szinten drágult, júliushoz képest augusztusban további 0,6 százalékkal emelkedett az ára. Így miközben a bolti kávé egyre olcsóbb, a vendéglátóhelyen elfogyasztott eszpresszó ára folyamatosan nő.

Az élelmiszerek ára összességében 1,4 százalékkal csökkent egy év alatt

Több termék esetében is jelentős áresést mért a KSH:

a húskonzerv ára 27 százalékkal,

a friss hazai és déligyümölcsöké 15,6 százalékkal,

a vaj és vajkrém ára 15,5 százalékkal,

a sertéshúsé 12,9 százalékkal,

a sajt ára 11,1 százalékkal,

a tejé 8,1 százalékkal,

a cukoré pedig 7,2 százalékkal,

a száraztészta ára 8,6 százalékkal,

a tartósított hústalan ételeké pedig 9,3 százalékkal csökkent éves összevetésben.

Nem minden élelmiszer lett azonban olcsóbb

A vendéglátásban több termék és szolgáltatás ára is emelkedett. A munkahelyi előfizetéses menü 6,4 százalékkal, a büféáruk 6,2 százalékkal, a nem előfizetéses éttermi étkezés pedig 5,8 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban.

A szolgáltatások ára augusztusban átlagosan 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Ezen belül a színházért 17,6 százalékkal, a taxizásért 11 százalékkal, a postai szolgáltatásokért 9,6 százalékkal, a testápolási szolgáltatásokért pedig 8,3 százalékkal kellett többet fizetni.

A háztartási energia ára ezzel szemben 4,3 százalékkal csökkent éves összevetésben. A vezetékes gáz ára 10,9 százalékkal mérséklődött, miközben az elektromos energiáért 1,4 százalékkal többet kellett fizetni.

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