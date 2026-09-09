Így isszák most a kávét a magyarok: óriásit nőtt ennek a fajtának a népszerűsége

Látványosan változnak a magyarok kávéfogyasztási szokásai: miközben továbbra is a kapszulás kávé a legnépszerűbb az otthoni fogyasztásban, egyre többen keresik a szemes, valamint a hazai pörkölőktől származó termékeket. Az otthoni elkészítésre szánt kávék forgalma egy év alatt 21 százalékkal emelkedett.

Változik a magyarok kávézási szokása - Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

A legnagyobb növekedést a szemes kávéknál mérték: ezek értékesítése 57 százalékkal nőtt egy év alatt. A hazai pörkölők termékei iránt pedig 53 százalékkal emelkedett a kereslet.

Egyre több magyar keresi a minőségi kávét

A számok arra utalnak, hogy az otthoni kávézásban egyre fontosabbá válik a minőség és a választék. Az instant kávék értékesítése 47 százalékkal, a kapszulás termékeké 20 százalékkal bővült.

A kapszulás kávé továbbra is őrzi vezető helyét, az eladások 47,6 százalékát ez a kategória adja.

A hazai pörkölők ugyanakkor már az otthoni kávéeladások mintegy 16 százalékát teszik ki a Kifli.hu adatai szerint.

A specialty kávék iránti növekvő érdeklődésre reagálva az online szupermarket a Samurai Shoelace hazai pörkölővel közösen limitált kiadású, Nespresso-kompatibilis kapszulás kávét is piacra dobott. A kapszulába etióp, single origin kávé kerül. Lonkai Márton, a Samurai Shoelace egyik alapítója szerint céljuk az volt, hogy megmutassák: otthoni körülmények között is elkészíthető világos pörkölésű specialty kávé.

A pisztáciás latte is nagyot megy

A nyári hónapokban a kész jegeskávék iránt is megugrik a kereslet.

Júliusban 20 százalékkal több kész kávéital fogy, mint az év többi részében, a legerősebb és a leggyengébb hónap forgalma között pedig 51 százalékos különbség van.

Az ízesített kávék között továbbra is népszerű a latte, a cappuccino, a karamell és a vanília, de a pisztácia is gyorsan felzárkózott. A pisztáciás latte már a harmadik legnépszerűbb kész kávéital lett a webshop kínálatában.

Nemcsak maga a kávé változik, hanem az is, ahogyan otthon elkészítjük. A növényi italok értékesítése egy év alatt 32 százalékkal, a kávészirupoké közel 36 százalékkal emelkedett, a kávéízesítők forgalma pedig több mint megháromszorozódott.

A vásárlók egyre inkább otthon építik fel a saját kávézói élményt – legyen szó zabitalos lattéról, ízesített cappuccinóról vagy specialty filterkávéról

– fogalmazott Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.