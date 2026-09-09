Így isszák most a kávét a magyarok: óriásit nőtt ennek a fajtának a népszerűsége

Látványosan változnak a magyarok kávéfogyasztási szokásai: miközben továbbra is a kapszulás kávé a legnépszerűbb az otthoni fogyasztásban, egyre többen keresik a szemes, valamint a hazai pörkölőktől származó termékeket. Az otthoni elkészítésre szánt kávék forgalma egy év alatt 21 százalékkal emelkedett.
A legnagyobb növekedést a szemes kávéknál mérték: ezek értékesítése 57 százalékkal nőtt egy év alatt. A hazai pörkölők termékei iránt pedig 53 százalékkal emelkedett a kereslet.
Egyre több magyar keresi a minőségi kávét
A számok arra utalnak, hogy az otthoni kávézásban egyre fontosabbá válik a minőség és a választék. Az instant kávék értékesítése 47 százalékkal, a kapszulás termékeké 20 százalékkal bővült.
A kapszulás kávé továbbra is őrzi vezető helyét, az eladások 47,6 százalékát ez a kategória adja.
A hazai pörkölők ugyanakkor már az otthoni kávéeladások mintegy 16 százalékát teszik ki a Kifli.hu adatai szerint.
A specialty kávék iránti növekvő érdeklődésre reagálva az online szupermarket a Samurai Shoelace hazai pörkölővel közösen limitált kiadású, Nespresso-kompatibilis kapszulás kávét is piacra dobott. A kapszulába etióp, single origin kávé kerül. Lonkai Márton, a Samurai Shoelace egyik alapítója szerint céljuk az volt, hogy megmutassák: otthoni körülmények között is elkészíthető világos pörkölésű specialty kávé.
A pisztáciás latte is nagyot megy
A nyári hónapokban a kész jegeskávék iránt is megugrik a kereslet.
Júliusban 20 százalékkal több kész kávéital fogy, mint az év többi részében, a legerősebb és a leggyengébb hónap forgalma között pedig 51 százalékos különbség van.
Az ízesített kávék között továbbra is népszerű a latte, a cappuccino, a karamell és a vanília, de a pisztácia is gyorsan felzárkózott. A pisztáciás latte már a harmadik legnépszerűbb kész kávéital lett a webshop kínálatában.
Nemcsak maga a kávé változik, hanem az is, ahogyan otthon elkészítjük. A növényi italok értékesítése egy év alatt 32 százalékkal, a kávészirupoké közel 36 százalékkal emelkedett, a kávéízesítők forgalma pedig több mint megháromszorozódott.
A vásárlók egyre inkább otthon építik fel a saját kávézói élményt – legyen szó zabitalos lattéról, ízesített cappuccinóról vagy specialty filterkávéról
– fogalmazott Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.
Az adatok alapján a hagyományos otthoni kávézás mellett egyre nagyobb teret kapnak azok a megoldások, amelyekkel a fogyasztók a kávézókban megszokott ízeket próbálják saját konyhájukban is elkészíteni.
Az Origo legutóbb arról számolt be, hogy a kávé meglepő hatással van a májra, de arról is írtunk, hogy a KSH adatai szerint hol lett olcsóbb a kávézás, és hol drágább.