A magyarok alig több mint egyharmada képes rendszeresen pénzt félretenni, de ezt is gyakran komoly lemondások árán teszik meg – mutat rá a Cofidis és az NRC legfrissebb kutatása. A megtakarított összeget a legtöbben otthon, készpénzben őrzik, vagy egyszerűen a bankszámlájukon hagyják lekötetlenül. Érdekesség, hogy sokan még a saját családjuk elől is eltitkolják ezt a pénzt. A lakosság döntő többsége pedig úgy látja, hogy egy átlagos fizetésből ma Magyarországon egyszerűen képtelenség félretenni.

Országos kutatás: Ennyit tudnak félretenni a magyarok - sokan még családjuk előtt is titkolóznak.

Országos kutatás: Mennyit tudnak félretenni a magyarok?

A felmérésben megkérdezettek 37 százaléka képes rendszeresen megtakarítani, de csupán a válaszadók ötödének sikerül minden hónapban félretenni. Egy-egy alkalommal a megtakarítók fele tud 20 ezer forintnál nagyobb összeget spórolni, míg 50 ezer forintnál többet már csak negyedük. A kutatás eredményei szerint minden második megkérdezett háztartás (56%) rendelkezik megtakarítással Magyarországon. Közülük minden negyediknek van 1 millió forint feletti tartaléka, és csupán töredékük (8%) számolt be 10 millió forintnál nagyobb összegről.

Mekkora egy magyar háztartás tartaléka?

Az éttermen és a nyaraláson spórolunk a biztonságért

A megtakarítás elsődleges célja egyértelműen az anyagi biztonság megteremtése. A legtöbben (52%) váratlan kiadásokra képeznek tartalékot, de sokan (25%) a nyugdíjas éveikre, illetve egészségügyi kiadásaikra (23%) gyűjtenek. A megtakarítók háromnegyedének le kell mondania valamilyen kiadásról ahhoz, hogy félretehessenek, ami különösen igaz a nőkre, az alacsonyabb jövedelműekre (88%) és a gyerekes háztartásokra (81%). Átlagosan három-négyféle tételen kell spórolniuk azoknak, akiknek meg kell húzni a nadrágszíjat. Leggyakrabban az éttermi fogyasztásról, és az ételrendelésről, a szórakozásról és az utazásról mondanak le céljaik érdekében.

Milyen célokra takarékoskodnak?

A jelenleg félretenni nem tudók döntő többségének (66%) egyszerűen nincs elég jövedelme ahhoz, hogy megtakarítson. Harmaduknak a megélhetési költségek felemésztik a bevételét, minden tizediket pedig a hiteltörlesztési kötelezettség akadályozza a takarékoskodásban. A lakosság közel háromnegyede (73%) szerint egy átlagos jövedelemből ma nem lehet megtakarítani Magyarországon.