Meglepő fordulat a lakáspiacon – milliókat érhet most egy jó döntés

Mennyit lehet alkudni egy lakás árából?

Mennyi idő alatt lehet eladni egy lakást?

Hol csökkentek és hol emelkedtek a lakásárak?

Hónapokig várhatnak vevőre a lakáseladók, és több helyen nagyobb árengedmény szükséges az üzlet megkötéséhez. A lakáspiac kereslete augusztusban enyhén élénkült, de az adásvételek száma csökkent – derül ki a Duna House havi elemzéséből.

Milliókat alkudhatnak a vevők, miközben sok eladó hónapokig vár az üzletre. A lakáspiac friss adataiból kiderül, hol és mennyit engednek a lakások árából. (illusztráció) Forrás: Pexels

Mennyit lehet alkudni egy lakás árából?

A vidéki téglalakásoknál 6–7 százalékos, a fővárosi téglapiacon jellemzően 4 százalék körüli engedménnyel zárultak az adásvételek. Egy 60 millió forintos irányárnál például a 6–7 százalékos alku 3,6–4,2 millió forintos megtakarítást jelentene. Az elérhető engedmény ingatlanonként eltérhet. A Duna House szerint a hosszabb értékesítési idő miatt különösen fontossá vált, milyen áron hirdetik meg az otthonokat.

Mennyi idő alatt lehet eladni egy lakást?

Augusztusban a budai panellakások átlagosan 90, a pestiek 74 nap alatt keltek el. A használt téglalakások értékesítése Pesten 100, Budán 92, a belvárosban 88 napot vett igénybe. A vidéki téglalakások keleten és nyugaton egyaránt több mint száz napot töltöttek a piacon. Bár a keresletindex júliusról augusztusra 64 pontról 68-ra emelkedett, a becslések szerint mindössze 8077 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez 13 százalékos havi visszaesés.