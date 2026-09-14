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duna house

Meglepő fordulat a lakáspiacon – milliókat érhet most egy jó döntés

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Lakást vagy más ingatlant tervez venni a közeljövőben? Nem árt újraszámolnia, mennyi pénzzel is tervez. A Duna House elemzése szerint a lakáspiac friss adatai komoly meglepetéseket tartogathatnak, és milliókat érhet, ha tudja, mire érdemes figyelnie.
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  • Mennyit lehet alkudni egy lakás árából?
  • Mennyi idő alatt lehet eladni egy lakást?
  • Hol csökkentek és hol emelkedtek a lakásárak?

Hónapokig várhatnak vevőre a lakáseladók, és több helyen nagyobb árengedmény szükséges az üzlet megkötéséhez. A lakáspiac kereslete augusztusban enyhén élénkült, de az adásvételek száma csökkent – derül ki a Duna House havi elemzéséből.

Milliókat alkudhatnak a vevők, miközben sok eladó hónapokig vár az üzletre. A lakáspiac friss adataiból kiderül, hol és mennyit engednek a lakások árából.
Milliókat alkudhatnak a vevők, miközben sok eladó hónapokig vár az üzletre. A lakáspiac friss adataiból kiderül, hol és mennyit engednek a lakások árából. (illusztráció) Forrás: Pexels

Mennyit lehet alkudni egy lakás árából?

A vidéki téglalakásoknál 6–7 százalékos, a fővárosi téglapiacon jellemzően 4 százalék körüli engedménnyel zárultak az adásvételek. Egy 60 millió forintos irányárnál például a 6–7 százalékos alku 3,6–4,2 millió forintos megtakarítást jelentene. Az elérhető engedmény ingatlanonként eltérhet. A Duna House szerint a hosszabb értékesítési idő miatt különösen fontossá vált, milyen áron hirdetik meg az otthonokat.

Mennyi idő alatt lehet eladni egy lakást?

Augusztusban a budai panellakások átlagosan 90, a pestiek 74 nap alatt keltek el. A használt téglalakások értékesítése Pesten 100, Budán 92, a belvárosban 88 napot vett igénybe. A vidéki téglalakások keleten és nyugaton egyaránt több mint száz napot töltöttek a piacon. Bár a keresletindex júliusról augusztusra 64 pontról 68-ra emelkedett, a becslések szerint mindössze 8077 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez 13 százalékos havi visszaesés.

Hol csökkentek és hol emelkedtek a lakáspiaci árak?

A budapesti belváros használt téglalakásainak átlagos négyzetméterára egy év alatt 3 százalékkal csökkent. Budán 4, Pesten 10 százalékos drágulást mértek. Az átlagos négyzetméterár Budán 1,6 millió, a belvárosban 1,4 millió, Pesten 1,1 millió forint volt.

Vidéken erősebb áremelkedés látszott: a nyugati országrész téglalakásai 23, a keletiek 15 százalékkal drágultak. A kelet-magyarországi városok panelpiacán 25 százalékos éves áremelkedést mértek.

A lakáspiac vevői között továbbra is jelentős az első otthonukat megszerzők aránya. Budapesten az adásvételek 32, vidéken 36 százalékában ez volt a vásárlás célja. A fővárosi vevők átlagosan 92 millió forintért 71 négyzetméteres, a vidékiek 55 millióért 88 négyzetméteres ingatlant vásároltak.

Fordulat a lakáspiacon: miközben a panelek olcsóbbak lettek, volt, ami drágult

Újra jelentős különbség alakult ki a budapesti lakások két meghatározó típusa között. Az ingatlanpiac egyik részén hónapok óta csökkennek az árak, miközben a másik szegmensben tovább folytatódik a drágulás. A panellakások február óta több mint 8 százalékkal lettek olcsóbbak, a téglalakások viszont júliusban érték el idei legmagasabb átlagos négyzetméterárukat.

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