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lakbér

Két budapesti kerületben csökkentek az albérletárak

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Augusztusban még országosan és Budapesten is emelkedtek a bérleti díjak, szeptember elejére azonban megtorpant a drágulás. A lakbérek alakulását több tényező is befolyásolja, egyes fővárosi kerületekben pedig már csökkentek a medián bérleti díjak.
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lakbérKSH-ingatlan.com lakbérindexBudapestKSHingatlan.com

Augusztusban országosan 0,7 százalékkal, Budapesten pedig 0,9 százalékkal emelkedett a lakbér júliushoz képest, szeptember elejére azonban már a drágulás lassulását jelezték az adatok – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból.

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Budapesten szeptember elején 260 ezer forint volt a medián lakbér
Fotó: Unsplash/Illusztráció

Éves összevetésben augusztusban országosan 5 százalékkal, Budapesten pedig 5,2 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek.

Az ingatlan.com adatai szerint szeptember elején a fővárosban 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Ez megegyezett az augusztus eleji értékkel, és az egy évvel korábbi szinthez képest sem jelentett változást.

Két budapesti kerületben csökkentek a lakbérek szeptemberben

A rövid távú lakáskiadást korlátozó két fővárosi kerületben ugyanakkor csökkentek a medián bérleti díjak. A VI. kerületben 290 ezerről 280 ezer forintra, a VIII. kerületben pedig 240 ezerről 229 ezer forintra mérséklődött a medián lakbér.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint egyre több tényező fékezi a drágulást az albérletpiacon. Az egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte.

A szakértő szerint ez a befektetési célú lakásvásárlásokra is hatással van, azok visszaesése pedig hozzájárulhat a lakásárak emelkedésének lassulásához.

Debrecenben 220 ezer forint a medián bérleti díj

A vidéki nagyvárosok között jelentős különbségek mutatkoznak. Debrecenben 220 ezer, Veszprémben 210 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja, Győrben, Kecskeméten és Szegeden pedig egyaránt 200 ezer forintos mediánt mértek.

A legolcsóbb megyeszékhelyek között Békéscsaba 120 ezer forintos medián bérleti díjjal szerepelt. Miskolcon 125 ezer, Szolnokon és Szekszárdon pedig egyaránt 130 ezer forint volt a medián.

 

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