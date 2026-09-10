Két budapesti kerületben csökkentek az albérletárak

Augusztusban országosan 0,7 százalékkal, Budapesten pedig 0,9 százalékkal emelkedett a lakbér júliushoz képest, szeptember elejére azonban már a drágulás lassulását jelezték az adatok – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból.
Az ingatlan.com adatai szerint szeptember elején a fővárosban 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Ez megegyezett az augusztus eleji értékkel, és az egy évvel korábbi szinthez képest sem jelentett változást.
Két budapesti kerületben csökkentek a lakbérek szeptemberben
A rövid távú lakáskiadást korlátozó két fővárosi kerületben ugyanakkor csökkentek a medián bérleti díjak. A VI. kerületben 290 ezerről 280 ezer forintra, a VIII. kerületben pedig 240 ezerről 229 ezer forintra mérséklődött a medián lakbér.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint egyre több tényező fékezi a drágulást az albérletpiacon. Az egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte.
A szakértő szerint ez a befektetési célú lakásvásárlásokra is hatással van, azok visszaesése pedig hozzájárulhat a lakásárak emelkedésének lassulásához.
Debrecenben 220 ezer forint a medián bérleti díj
A vidéki nagyvárosok között jelentős különbségek mutatkoznak. Debrecenben 220 ezer, Veszprémben 210 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja, Győrben, Kecskeméten és Szegeden pedig egyaránt 200 ezer forintos mediánt mértek.
A legolcsóbb megyeszékhelyek között Békéscsaba 120 ezer forintos medián bérleti díjjal szerepelt. Miskolcon 125 ezer, Szolnokon és Szekszárdon pedig egyaránt 130 ezer forint volt a medián.
Éves összevetésben augusztusban országosan 5 százalékkal, Budapesten pedig 5,2 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek.