Két budapesti kerületben csökkentek az albérletárak

Augusztusban országosan 0,7 százalékkal, Budapesten pedig 0,9 százalékkal emelkedett a lakbér júliushoz képest, szeptember elejére azonban már a drágulás lassulását jelezték az adatok – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból.

Budapesten szeptember elején 260 ezer forint volt a medián lakbér

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Az ingatlan.com adatai szerint szeptember elején a fővárosban 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Ez megegyezett az augusztus eleji értékkel, és az egy évvel korábbi szinthez képest sem jelentett változást.

Két budapesti kerületben csökkentek a lakbérek szeptemberben

A rövid távú lakáskiadást korlátozó két fővárosi kerületben ugyanakkor csökkentek a medián bérleti díjak. A VI. kerületben 290 ezerről 280 ezer forintra, a VIII. kerületben pedig 240 ezerről 229 ezer forintra mérséklődött a medián lakbér.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint egyre több tényező fékezi a drágulást az albérletpiacon. Az egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte.

A szakértő szerint ez a befektetési célú lakásvásárlásokra is hatással van, azok visszaesése pedig hozzájárulhat a lakásárak emelkedésének lassulásához.

Debrecenben 220 ezer forint a medián bérleti díj

A vidéki nagyvárosok között jelentős különbségek mutatkoznak. Debrecenben 220 ezer, Veszprémben 210 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja, Győrben, Kecskeméten és Szegeden pedig egyaránt 200 ezer forintos mediánt mértek.