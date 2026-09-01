Nagy bejelentést tett a Lidl, új központ nyílik

A Lidl az MTI-nek elküldött keddi közleményében kiemelte: a fejlesztés több mint 400 munkahelyet teremtett a térségben, ezzel 10 500-ra nőtt a cég magyarországi munkavállalóinak száma. A tervek szerint a közeljövőben további, mintegy 50 munkavállalóval bővítik a csapatot az új logisztikai központban.

Lidl üzlet. Fotó: Unsplash

Megnyílt a Lidl Magyarország új logisztikai központja Kiskunfélegyházán

A több mint 83 ezer négyzetméteres létesítmény a vállalati legnagyobb magyarországi raktára, a jelenlegi jövőben mint 70 áruház szolgálata. A logisztikai központban 194 berakodó rámpát alakítottak ki. A 24 ezer négyzetméteres hűtött részleg környezetbarát hűtőközeggel működik, az épület működésében pedig kiemelt szerepet kapnak az energiahatékony megoldások. A tetőszerkezeten mintegy 9000 négyzetméteres napelemrendszer üzemel, a hűtőházban keletkező veszteséghő a padló fűtését szolgálja, a központ körül pedig 10 ezer négyzetméteres biodiverz zöldterületet létesítettek.

A Lidl Magyarország 2004-ben nyitotta meg az első logisztikai központját és 12 üzletét Magyarországon, a vállalat ma már 220 áruházzal van jelen országszerte, és termékeinek csaknem 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.