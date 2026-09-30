Naponta több milliós büntetést kaphat a Lidl – mutatjuk, mi történt

A gelderlandi kerületi bíróság végzése azokra a Lidlben forgalmazott papucsokra vonatkozik, amelyek a Birkenstock állítása szerint az Arizona, Madrid, Gizeh, Boston és Florida modellek kialakítását utánozták. A jogvita középpontjában a jellegzetes talpágy formaterve állt.

Komoly kártérítést fizethet a Lidl Hollandiában a papucsai miatt

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Naponta több ezer eurós büntetést kaphat a Lidl

A döntés alapján a Lidl nem kínálhatja tovább az érintett termékeket Hollandiában. Amennyiben nem tesz eleget a tiltásnak, naponta 5000 eurós, vagyis átszámítva mintegy

kétmillió forintos bírságot szabhatnak ki rá.

Az áruházláncnak részletes kimutatást kell készítenie az érintett papucsok eladásairól és megrendeléseiről. Emellett meg kell térítenie a Birkenstocknak okozott kárt és a perköltségeket is, ezek pontos összegét azonban későbbi eljárásban állapítják meg.

Az ítélet még nem jogerős, a Lidl fellebbezhet ellene. A Birkenstock közölte, hogy továbbra is minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép ikonikus termékeinek utánzatai ellen.