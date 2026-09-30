Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Lidl

Naponta több milliós büntetést kaphat a Lidl – mutatjuk, mi történt

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pert nyert a Birkenstock a Lidl ellen Hollandiában: a bíróság szerint az áruházlánc több papucsa megsértette a divatmárka szerzői jogait. A Lidlnek le kell állítania az érintett termékek értékesítését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lidlbíróságtermék

A gelderlandi kerületi bíróság végzése azokra a Lidlben forgalmazott papucsokra vonatkozik, amelyek a Birkenstock állítása szerint az Arizona, Madrid, Gizeh, Boston és Florida modellek kialakítását utánozták. A jogvita középpontjában a jellegzetes talpágy formaterve állt.

Lidl
Komoly kártérítést fizethet a Lidl Hollandiában a papucsai miatt
 Fotó: Unsplash

Naponta több ezer eurós büntetést kaphat a Lidl

A döntés alapján a Lidl nem kínálhatja tovább az érintett termékeket Hollandiában. Amennyiben nem tesz eleget a tiltásnak, naponta 5000 eurós, vagyis átszámítva mintegy 

kétmillió forintos bírságot szabhatnak ki rá.

Az áruházláncnak részletes kimutatást kell készítenie az érintett papucsok eladásairól és megrendeléseiről. Emellett meg kell térítenie a Birkenstocknak okozott kárt és a perköltségeket is, ezek pontos összegét azonban későbbi eljárásban állapítják meg.

Az ítélet még nem jogerős, a Lidl fellebbezhet ellene. A Birkenstock közölte, hogy továbbra is minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép ikonikus termékeinek utánzatai ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!