„Fehér aranyat” rejt a tó mélye – több milliárd dolláros kincsért indulhat meg a verseny

Becslések szerint 18 millió tonna lítium rejtőzhet Kalifornia legnagyobb tava, a Salton-tó térségének mélyén. A „fehér aranyként” emlegetett nyersanyag értékét 540 milliárd dollárra (171 billió forint) teszik, kitermelése azonban komoly nehézségekkel járhat – írja az Indy100.

Mesés értékű fehér aranyra bukkantak egy kaliforniai tó alatt. A lítium becsült értéke 540 milliárd dollár, ám a kincs felszínre hozása komoly nehézségeket ígér (illusztráció) Forrás: Pexels

Az amerikai energiaügyi minisztérium által finanszírozott kutatás azt vizsgálta, mekkora készlet található a területen. A korábban fúrásokkal azonosított négymillió tonnához képest jóval nagyobb mennyiséggel számolnak.

Hatalmas lítiumkészlet rejtőzhet egy kaliforniai tó alatt

Ez a világ egyik legnagyobb lítiumos sósvízlelőhelye

– mondta Michael McKibben, a Kaliforniai Egyetem riverside-i intézményének geokémia-professzora, a tanulmány egyik szerzője.

A kutató szerint a készlet teljesen önellátóvá tehetné az Egyesült Államokat lítiumból, és megszüntethetné a Kínán keresztüli behozatal szükségességét. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó korábban a lítium Szaúd-Arábiájaként emlegette a térséget.

A kitermelés a környék vízellátását is érintheti

A nyersanyag felszínre hozása azonban összetett feladat. A lítiumban gazdag sós folyadékot mélyen a földfelszín alól, geotermikus kutakon keresztül kellene kiszivattyúzni. A lítium kivonása után a folyadékot visszajuttatnák a mélybe.

A munkálatok a közelben élő mintegy 180 ezer embert is érinthetik. További nehézséget jelent a folyamat jelentős vízigénye, amely a Colorado folyóból biztosított helyi vízellátásra is hatással lehet. A hatalmasra becsült készlet hasznosításához így a kitermelés technikai feladatait és a vízellátással kapcsolatos kérdéseket is meg kell oldani.