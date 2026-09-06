Döbbenetes árak a magyar piacokon: szinte féláron adják a slágergyümölcsöt, de ezért kőkeményen fizetni kell

Hatalmas a felbolydulás a magyar piacokon, miután az elmúlt napokban gyökeresen átalakultak a gyümölcsárak. A vásárlók többsége hitetlenkedve áll a pultok előtt: miközben a hazai dinnyeszezon végével a megmaradt darabokért méregdrága összegeket kérnek, és a szőlő ára is közeledik a lélektani határhoz, a magyarok egyik legfontosabb őszi vitaminforrása, a hazai alma szinte fillérekért kapható.

Döbbenetes árak a magyar piacokon: szinte féláron adják a slágergyümölcsöt - Fotó: AI generált fotó

Brutális dömping a magyar piacokon: szinte ingyen adják?

Az idei rendkívüli időjárás miatt a betakarítási munkálatok a szokásosnál jóval korábban kezdődtek meg. Ennek eredményeként a piacokat és a nagyobb üzletláncokat szó szerint elárasztotta a friss, ropogós magyar alma, mint például a közkedvelt Gála és Idared fajták.

A hatalmas kínálat miatt az árak valósággal összeomlottak: míg tavaly ilyenkor az egekben jártak az árak, most a legtöbb helyen szinte féláron, kilónként 350-450 forintért kínálják a prémium minőségű magyar almát. Vannak olyan vidéki piacok, ahol a másodosztályú, de befőzésre tökéletesen alkalmas lédig almát már 250 forintért odaadják a kofák.

Itt a bökkenő: ezért kell kőkeményen fizetni

Bár az alma ára miatt dörzsölhetik a tenyerüket a vásárlók, a piacjárók azonnal szembesülnek a kőkemény valósággal, amint más gyümölcsök felé fordulnak. Az aszály és a tavaszi fagyok kettős csapása ugyanis brutális pusztítást végzett a többi slágertermék esetében:

A szilva és a körte ára történelmi csúcson van, a minőségi áruért nem ritkán 900-1200 forintot is elkérnek kilónként.

ára történelmi csúcson van, a minőségi áruért nem ritkán 900-1200 forintot is elkérnek kilónként. A csemegeszőlő ára sok helyen már a 1500 forintos határt karcolja.

ára sok helyen már a 1500 forintos határt karcolja. A déligyümölcsök (citrom, narancs, banán) a gyenge forint és a szállítási költségek miatt luxuscikké váltak az idősebbek számára.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó alma időszaka sem tart örökké. Az energiaköltségek és a hűtőházi tárolás drágulása miatt a téli hónapokra ez a gyümölcs is drasztikusan megdrágulhat, így aki spórolni akar, annak most kell beszereznie a szükséges mennyiséget.