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magyar piac

Döbbenetes árak a magyar piacokon: szinte féláron adják a slágergyümölcsöt, de ezért kőkeményen fizetni kell

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Elképesztő helyzet alakult ki a magyar piacokon és zöldségeseknél. Miközben a tartós kánikula és az aszály miatt bizonyos alapvető élelmiszerek és vitaminforrások ára a csillagos égbe szökött, az ősz egyik legnagyobb kedvencéhez most megdöbbentően olcsón, szinte féláron lehet hozzájutni a magyar piacokon. Az öröm azonban nem teljes: van egy bökkenő, ami miatt sokan kőkemény árat fizethetnek a pénztáraknál.
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magyar piacáraalma

Hatalmas a felbolydulás a magyar piacokon, miután az elmúlt napokban gyökeresen átalakultak a gyümölcsárak. A vásárlók többsége hitetlenkedve áll a pultok előtt: miközben a hazai dinnyeszezon végével a megmaradt darabokért méregdrága összegeket kérnek, és a szőlő ára is közeledik a lélektani határhoz, a magyarok egyik legfontosabb őszi vitaminforrása, a hazai alma szinte fillérekért kapható.

Döbbenetes árak a magyar piacokon: szinte féláron adják a slágergyümölcsöt
Döbbenetes árak a magyar piacokon: szinte féláron adják a slágergyümölcsöt - Fotó: AI generált fotó

Brutális dömping a magyar piacokon: szinte ingyen adják?

Az idei rendkívüli időjárás miatt a betakarítási munkálatok a szokásosnál jóval korábban kezdődtek meg. Ennek eredményeként a piacokat és a nagyobb üzletláncokat szó szerint elárasztotta a friss, ropogós magyar alma, mint például a közkedvelt Gála és Idared fajták.

A hatalmas kínálat miatt az árak valósággal összeomlottak: míg tavaly ilyenkor az egekben jártak az árak, most a legtöbb helyen szinte féláron, kilónként 350-450 forintért kínálják a prémium minőségű magyar almát. Vannak olyan vidéki piacok, ahol a másodosztályú, de befőzésre tökéletesen alkalmas lédig almát már 250 forintért odaadják a kofák.

Itt a bökkenő: ezért kell kőkeményen fizetni

Bár az alma ára miatt dörzsölhetik a tenyerüket a vásárlók, a piacjárók azonnal szembesülnek a kőkemény valósággal, amint más gyümölcsök felé fordulnak. Az aszály és a tavaszi fagyok kettős csapása ugyanis brutális pusztítást végzett a többi slágertermék esetében:

  • A szilva és a körte ára történelmi csúcson van, a minőségi áruért nem ritkán 900-1200 forintot is elkérnek kilónként.
  • A csemegeszőlő ára sok helyen már a 1500 forintos határt karcolja.
  • A déligyümölcsök (citrom, narancs, banán) a gyenge forint és a szállítási költségek miatt luxuscikké váltak az idősebbek számára.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az olcsó alma időszaka sem tart örökké. Az energiaköltségek és a hűtőházi tárolás drágulása miatt a téli hónapokra ez a gyümölcs is drasztikusan megdrágulhat, így aki spórolni akar, annak most kell beszereznie a szükséges mennyiséget.

 

 

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