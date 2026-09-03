Kongatják a vészharangot a magyar gazdák, veszélyben egy fontos élelmiszer

Egyre nagyobb a baj a magyar tejágazatban, ahol a termelők hónapok óta veszteséggel dolgozhatnak. A Heol Heves vármegyei gazdálkodóknál járt utána annak, milyen helyzet alakult ki az idei aszály és a nyári hőség után.

Az aszály és a takarmányhiány súlyosbítja a magyar tejipar gondjait, miközben a tejtermelők vesztesége nő, egyes gazdaságok pedig már feladják (illusztráció) Forrás: Pexels

Magyar tejipar: nagy a baj, sorra számolják fel állatállományukat a magyar gazdák

A lap a káli Monafik Kft. tehenészetének tulajdonosát, Morvai Zsoltot kérdezte, aki szerint náluk a tej literenkénti felvásárlási ára már 118 forintra esett, miközben az önköltség továbbra is körülbelül 160 forint. A hőség ráadásul a tejhozamot is visszavetette: a normális napi 25–26 liter helyett egyes állatok 20, sőt akár 15 liternél is kevesebb tejet adtak.

Az aszály miatt a takarmánytermés is drasztikusan visszaesett. A gazdaságban hektáronként a szokásos 8–12 bála széna helyett mindössze 1–1,5 bála termett, és a silókukorica mennyisége, illetve minősége is jelentősen elmaradt a megszokottól.

A hiányt részben külföldről behozott szénával próbálják pótolni, ám egy bála ára a szállítással együtt akár 40 ezer forintra is emelkedhet. A Heol szerint Heves vármegyében már kisebb és több száz állatot tartó gazdaságok is felszámolták tejelő állományuk egy részét vagy egészét. Ha a költségek tovább nőnek, miközben a tej felvásárlási ára alacsony marad, egyre több gazdaság kerülhet veszélybe.

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