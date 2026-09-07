Fontos bejelentést tett a MOHU – ennek örülni fogsz!

A MOHU új felületén néhány kattintással lehet elintézni a számlaügyeket, a befizetéstől egészen a hulladékszámlák nyomon követéséig.

MOHU szemétdíj: ezért az egyszerű lépésért 1000 forint kedvezmény jár.

Fotó: Ladóczki Balázs

MOHU szemétdíj: mostantól online is fizethetsz, 1000 forint kedvezményt is adnak

Egy egyszeri 1000 forintos kedvezmény is járhat. Aki november 30-ig regisztrál a MOHU Lakossági Portáljára, és online befizeti a számláját, egyszeri 1000 forintos kedvezményt kap. A kedvezmény automatikusan érvényesül, így nincs szükség külön beállításra.

A Dívány szerint a regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez MOHU-fiók szükséges. Ha valakinek már van Repont-fiókja, ugyanazzal az e-mail-címmel és jelszóval is bejelentkezhet. Új felhasználóknak regisztrálniuk kell.

Ezt követően a „Felhasználási hely hozzáadása” lehetőséget kell kiválasztani, majd az „Elektronikus számlát kérek” opciót. Ezután meg kell adni a vevőazonosítót és a számla sorszámát, végül ellenőrizni és megerősíteni az adatokat.