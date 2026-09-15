Újabb fontos szakaszához érkezett a MOL Bubi fejlesztése: szeptember 15-től több mint négyszáz Mobi-pontot kapcsoltak be a szolgáltatásba – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

MOL bubi. Fotó: BKK

Nagyot bővült a MOL Bubi: már több mint 400 új helyen lehet letenni a bringákat

Az új helyszínek már megjelentek a MOL Bubi alkalmazás térképén. A Mobi-pontokat jellemzően zöld, kör alakú tábla és az úttestre festett zöld jelzés mutatja.

A BKK ugyanakkor figyelmeztetett: közbringát csak az alkalmazásban MOL Bubi-logóval jelölt pontokon lehet szabályosan leadni.

Az utazás befejezésekor a kerékpár lakatját is le kell zárni. A nem kijelölt helyen hagyott vagy lezáratlan bringák miatt a továbbiakban pótdíjat számíthatnak fel.

A bővítés ezzel még nem ér véget. A tervek szerint ősszel újabb négyszáz Mobi-pont csatlakozhat, 2027 elejére pedig már több mint 1100 helyszínen lehet majd felvenni és letenni a közbringákat.

A megújult szolgáltatás augusztus 3-i indulása óta 52 ezren regisztráltak, és több mint 272 ezer utazást tettek meg. Az e-Bubikkal több mint 70 ezer alkalommal utaztak, így az elektromos kerékpárok az utak közel harmadát adták.