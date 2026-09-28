Megnyílt az első fizikai ételmentő Munch bolt

Megnyílt a magyar ételmentő startup, a Munch első fizikai boltja az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. A Munch üzlete hétfőtől Szegeden várja a vásárlókat.
Zwecker Bence, a Munch társalapítója a megnyitón azt mondta, régóta tervezték, hogy ne csak online, applikáción keresztül tegyék elérhetővé a partnereiktől származó, el nem adott, de még jó minőségű élelmiszereket, hanem legyen olyan bolt is, ahova bárki be tud térni.
Több Munch üzlet is nyílhat
Az üzletben mintegy kétszázötvenféle termék elérhető az üzletláncokban megszokottnál lényegesen kedvezőbb áron, elsősorban szárazáruk, édességek, üdítők, pékáruk, illetve zöldség és gyümölcs - közölte az ügyvezető – írja az MTI. Magyarországon több fizikai bolt nyitását is tervezik.
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