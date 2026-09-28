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Munch

Megnyílt az első fizikai ételmentő Munch bolt

22 perce
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Megnyílt a magyar ételmentő startup, a Munch első fizikai boltja az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. A Munch üzlete hétfőtől Szegeden várja a vásárlókat.
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MunchMunch Ételmentő Szervezetélelmiszerüzletbolt

Zwecker Bence, a Munch társalapítója a megnyitón azt mondta, régóta tervezték, hogy ne csak online, applikáción keresztül tegyék elérhetővé a partnereiktől származó, el nem adott, de még jó minőségű élelmiszereket, hanem legyen olyan bolt is, ahova bárki be tud térni.

Munch
A jövőben több Munch üzlet is nyílhat - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Több Munch üzlet is nyílhat

Az üzletben mintegy kétszázötvenféle termék elérhető az üzletláncokban megszokottnál lényegesen kedvezőbb áron, elsősorban szárazáruk, édességek, üdítők, pékáruk, illetve zöldség és gyümölcs - közölte az ügyvezető – írja az MTI. Magyarországon több fizikai bolt nyitását is tervezik.

 

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