Egy év alatt több tízezren estek ki a hazai munkaerőpiacról

A magyar elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma egy év alatt 36 ezerrel csökkent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság. A portál arra is rámutatott, hogy a munkaerőpiac helyzetét az is jelzi, hogy a munkanélküliek több mint harmada már legalább egy éve keres állást. Augusztusban 4 millió 654 ezer foglalkoztatottat és 229 ezer munkanélkülit tartott számon a KSH a 15–74 évesek körében. A munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt – ismertették.

36 ezerrel kevesebben vannak ma a hazai munkaerőpiacon, mint egy éve Fotó: Shutterstock

A június és augusztus közötti három hónap átlagában 4 millió 655 ezren dolgoztak,

ez 24 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ezen belül a hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma 36 ezerrel, 4 millió 467 ezerre csökkent. A közfoglalkoztatottak száma 66 ezer, a külföldön dolgozóké 122 ezer volt.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája ugyanakkor nem változott az előző év azonos időszakához képest: 75,4 százalékon állt. A férfiaknál 78,9, a nőknél 71,9 százalékos rátát mértek.

A háromhavi átlag szerint 235 ezren voltak munkanélküliek, a munkanélküliségi ráta pedig 4,8 százalékra nőtt. A férfiak körében 117 ezer, a nőknél 118 ezer munkanélkülit tartottak számon, a ráta rendre 4,5 és 5,1 százalék volt.

A munkakeresés átlagosan 11,7 hónapig tartott.

Az állást keresők 33,7 százaléka már több mint egy éve nem talált munkát, ráadásul arányuk emelkedik, egy év alatt 4,2 százalékponttal nőtt. Míg a három hónapnál rövidebb ideje munkát keresők aránya 42,6 százalékra csökkent.

Ezek mellett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában augusztus végén 219 ezer álláskereső szerepelt, ez 1,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Megváltozhat a munkaerőpiac

A portál szerint nagy fordulatot hozhat az ősz a magyar munkaerőpiacon. Miközben egyre több állás vár betöltésre, a jelentkezők száma meredeken zuhan, az álláspiac egyes régiókban komoly kihívásokkal küzd. Emellett az állásközvetítő cégek szerint a cégek még óvatosak a létszámbővítéssel, de bizonyos szakmákban már ismét egymás elől kell megszerezniük a megfelelő embereket, ez hamarosan könnyen jelenteti azt, hogy már nem a munkáltatók diktálják a feltételeket.