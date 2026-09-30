Nagy változás jön az MVM-nél: több mint 230 ezer fogyasztót érinthet

Több mint 230 ezer okosmérő felszerelését kezdi meg az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. – közölte az MVM. A fejlesztéshez a két társaság konzorciumban több mint 13,1 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

- MVM: valós időben követhetik majd áramfogyasztásukat az érintettek.

Fontos fejlesztést jelentett be az MVM

A projekt keretében összesen 230 759 okosmérőt telepítenek. Az új készülékek egyik legfontosabb előnye, hogy a fogyasztók valós időben követhetik nyomon az energiafelhasználásukat, miközben a szolgáltatók is pontosabb és naprakészebb adatokhoz juthatnak.

Az MVM tájékoztatása szerint az okosmérőket elsősorban azoknál a rendszerhasználóknál szerelik fel, akik a jogszabályi kötelezettség hatálya alá tartoznak, valamint azoknál, akiknek éves áramfogyasztása meghaladja a 4000 kilowattórát.

A társaságok az okosmérők telepítése mellett nagyszabású hálózatfejlesztési programot is végrehajtanak. Ennek célja, hogy rugalmasabbá váljon a villamosenergia-hálózat, és több megújuló energiát termelő berendezést lehessen hozzá csatlakoztatni. A beruházás további mintegy 1400 megawattnyi megújuló villamosenergia-termelő kapacitás befogadását teheti lehetővé.

A fejlesztés Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének részeként valósul meg.