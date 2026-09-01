Napokra leáll az MVM több szolgáltatása, erre figyeljenek az ügyfelek

Az MVM szeptember 21. és 29. között frissíti földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerét, a korlátozások azonban már szeptember 17-én megkezdődnek. Ettől a naptól nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás, emellett az előre fizetős gázmérők feltöltésére sem lesz lehetőség. Az ügyfélszolgálatokon egyes ügyeket szintén nem lehet majd elintézni.

Szeptember 17-től több MVM-es ügyintézési lehetőség szünetel. Az online felületek és az előre fizetős mérők feltöltése sem lesz elérhető (A képen a Paksi Atomerőmű)

Fotó: Facebook/MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Leállás jön az MVM-nél szeptemberben

Az MVM külön felhívta az előre fizetős mérőt használó ügyfelek figyelmét arra, hogy szeptember 17. előtt töltsék fel mérőjüket, így a gázszolgáltatás a karbantartás alatt is folyamatos maradhat. A rendszerátállás a versenypiaci ügyfeleket is érinti: rövid távú kapacitásigényeiket legkésőbb szeptember 17-én reggel 9 óráig kell elküldeniük. A társaság szerint október első napjaiban is lehetnek még korlátozások az ügyintézésben – tájékoztat a cég sajtóközleménye.

További információk az MVM honlapján.