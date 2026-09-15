Fontos leállás jön az MVM-nél: ez sok ügyfelet érint

Jelentős informatikai rendszerátállást végez az MVM a földgázfelhasználókat kiszolgáló rendszerében. A társaság közleménye szerint emiatt szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgázügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban.

Leállás jön az MVM-nél: a számlafizetést és a diktálást is érinti. (illusztráció)

Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

Majdnem két hétre leáll az MVM online rendszere

Ebben az időszakban az online bankkártyás számlafizetés is szünetel. Az e-számlák átutalással, a papírszámlák pedig átutalással, csekken vagy az iCsekk alkalmazásban továbbra is befizethetők. A Díjnet szintén működik, de a befizetés ténye nem jelenik meg azonnal. A csoportos beszedést használóknak nincs teendőjük, a terheléseket szeptember 30. után automatikusan indítja el az MVM.

Az átállás alatt többek között szerződéskötésre, felhasználóváltozás vagy kereskedőváltás intézésére és szerződéses adatok módosítására sem lesz lehetőség. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes folyamatok pedig október elejéig a megszokottnál hosszabb időt vehetnek igénybe.

Akiknek erre az időszakra esik a diktálásuk, nem tudják online vagy telefonos automatán keresztül rögzíteni a mérőállásukat. Nekik becsült részszámla készül, amelyet a következő havi mérőállás alapján szükség esetén korrigálnak.

Az előre fizetős gázórákat szeptember 17. és 30. között kizárólag az MVM személyes ügyfélszolgálati irodáiban lehet feltölteni, hétvégén erre nem lesz lehetőség. Az MVM ezért azt kéri, hogy az érintettek legkésőbb szeptember 16-ig gondoskodjanak a szükséges feltöltésről.