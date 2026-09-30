Sokan örülnek majd a NAV bejelentésének – érdemes résen lenni!

Különleges árverés indul a NAV elektronikus felületén: ezúttal egy távol-keleti áruház szinte teljes árukészlete kerül kalapács alá. A licitre kereskedőket, viszonteladókat és kedvező ajánlatokra vadászó magánszemélyeket egyaránt várnak.

Igencsak izgalmas árverést tart a NAV: elektronikai eszközökre, divatcikkekre, autós kiegészítőkre lehet lecsapni

Fotó: NAV

Óriási kiárusítást tart a NAV: akár fél áron is elvihetők ezek a termékek

A NAV tájékoztatása szerint valamennyi meghirdetett termék új és kifogástalan állapotú. Az árverési szabályok alapján ráadásul egyes tételek akár a kikiáltási ár feléért is elvihetők.

A kínálat rendkívül széles: divatcikkek, elektronikai eszközök, karórák, autós kiegészítők, játékok és kisállat-felszerelések is szerepelnek az árverésen. A licitálók többek között akkumulátoros hangszóróra, indítókábelre, bőröndre, ágyneműre, valamint beszélő plüss kaktuszra is ajánlatot tehetnek.

Az aukció 2026. október 2-án nyílik meg, és négy napon keresztül lehet licitálni. Az árverésen magánszemélyek és vállalkozások is részt vehetnek, ehhez azonban előzetes regisztráció szükséges.

A meghirdetett tételek listája, valamint a vásárlás és a részvétel részletes szabályai a NAV elektronikus árverési felületén érhetők el.