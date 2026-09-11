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Luxusmárkákat árult egy zárt Facebook-csoportban, csúnyán ráfázott

1 órája
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A zárt Facebook-csoportok sem jelentenek búvóhelyet az adóhatóság elől. A NAV egy olyan közösségben bukkant egy nőre, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket és kiegészítőket árult, ám az értékesítés után nem fizetett adót, sőt adószámmal sem rendelkezett.
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A NAV közleménye szerint az eladó többek között YSL, Calvin Klein, Gucci, Nike, Ralph Lauren és Valentino termékeket hirdetett. A kínálatban több százezer forintos darabok is szerepeltek, például egy Celine öltöny 400 ezer forintért.

NAV
A NAV lebuktatta az üzletet
Fotó: NAV

Azt hitte, a zárt Facebook-csoport megvédi, de a NAV rátalált a 46 milliós üzletre

Az adóellenőr egy 110 ezer forintos Celine baseballsapkát vásárolt tőle személyesen. Az eladó a készpénzben kifizetett összegről sem számlát, sem nyugtát nem adott, és az is kiderült, hogy adószám nélkül végezte a tevékenységet.

A NAV ezután a nő bankszámlájának forgalmát is megvizsgálta. A számlára több mint 46 millió forint érkezett magánszemélyektől, és az utalások összege, valamint közleménye alapján ezek egyértelműen összefügghettek az értékesítésekkel.

A nő jelentős összegű mulasztási bírságra számíthat, emellett adóellenőrzésben állapítják meg az elmulasztott adókötelezettségeit, ami további adóbírsággal és késedelmi pótlékkal járhat.

A NAV ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az üzletszerű értékesítés szabályai a Facebookon is érvényesek. Nem számít, hogy valaki üzletben, webáruházban, piacon vagy közösségi médiában értékesít: szükség van adószámra, a vásárlóknak pedig számlát vagy nyugtát kell adni.

 

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