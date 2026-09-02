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dáp

Fontos bejelentést tett a NAV – erre mindenki figyeljen oda!

20 perce
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Újabb adathalász támadásra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A csalók ezúttal 102 ezer forintos adó-visszatérítést ígérnek SMS-ben, a mellékelt linkre kattintva azonban könnyen a személyes vagy banki adatok megszerzésére szolgáló hamis oldalra kerülhetünk.
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dápnemzeti adó - és vámhivatalsmsüzenet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint olyan üzenetek terjednek, amelyek azt állítják, hogy a hivatal feldolgozta a 2026-os adóbevallást, és 102 ezer forint visszatérítést hagyott jóvá. Az SMS-ben egy link is szerepel, amely azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet.

NAV
A NAV figyelmeztet a csalásra
Fotó: NAV

Ha ilyen SMS érkezik a NAV nevében, azonnal töröld!

A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyijövedelemadó-bevallást ebben a formában nem is lehetett volna már feldolgozni, hiszen annak benyújtására a tárgyévet követően kerül sor. A csalók célja az lehet, hogy a megtévesztő üzenettel rávegyék a címzetteket adataik megadására.

A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben olyan ügyintézési linket, amelyen keresztül adó-visszatérítésről, tartozásról vagy bankszámla-egyenlegről tájékoztat. A hivatal arra is figyelmeztet, hogy bankkártya adatokat sem kér ilyen módon.

Aki ilyen üzenetet kap, ne kattintson a benne található linkre, és ne adjon meg személyes vagy banki adatokat. A NAV online ügyintézési felületeit kizárólag a hivatalos csatornákon, például a DÁP-on vagy az Ügyfélkapu+-on keresztül érdemes elérni.

A csalás egyik legfontosabb intő jele lehet a sürgető hangnem, a gyanús webcím, a helyesírási hibák, illetve az olyan ajánlat, amely túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen. A NAV a „Vigyázat, csalók!” tájékoztató oldalán folyamatosan közzéteszi az aktuális adathalász kísérleteket.

 

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