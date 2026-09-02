Fontos bejelentést tett a NAV – erre mindenki figyeljen oda!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint olyan üzenetek terjednek, amelyek azt állítják, hogy a hivatal feldolgozta a 2026-os adóbevallást, és 102 ezer forint visszatérítést hagyott jóvá. Az SMS-ben egy link is szerepel, amely azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet.

A NAV figyelmeztet a csalásra

Fotó: NAV

Ha ilyen SMS érkezik a NAV nevében, azonnal töröld!

A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyijövedelemadó-bevallást ebben a formában nem is lehetett volna már feldolgozni, hiszen annak benyújtására a tárgyévet követően kerül sor. A csalók célja az lehet, hogy a megtévesztő üzenettel rávegyék a címzetteket adataik megadására.

A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben olyan ügyintézési linket, amelyen keresztül adó-visszatérítésről, tartozásról vagy bankszámla-egyenlegről tájékoztat. A hivatal arra is figyelmeztet, hogy bankkártya adatokat sem kér ilyen módon.

Aki ilyen üzenetet kap, ne kattintson a benne található linkre, és ne adjon meg személyes vagy banki adatokat. A NAV online ügyintézési felületeit kizárólag a hivatalos csatornákon, például a DÁP-on vagy az Ügyfélkapu+-on keresztül érdemes elérni.