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egészség

Komoly gond lehet ezekkel az étrend-kiegészítőkkel – eljárást indított a GVH

45 perce
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Sokan az egészségükért vásárolnak étrend-kiegészítőket, ezért különösen fontos, mit ígérnek nekik a reklámok. A Nutriversum egyes állításait most vizsgálni kezdte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mivel szabálytalanság gyanúja merült fel a termékek forgalmazásával kapcsolatban.
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Megtévesztő egészségre vonatkozó állítások és tiltott gyógyhatásígéretek gyanúja miatt indított eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Nutriversum Kft. ellen. A hatóság egyes termékek forgalmazását is vizsgálja – derül ki a GVH szeptember 14-i közleményéből.

Megtévesztő reklámok és egyes étrend-kiegészítők forgalmazása miatt indult GVH-eljárás a Nutriversum ellen. A hatóság még nem állapított meg jogsértést.
Vizsgálja a GVH (Gazdasági Versenyhivatal) a Nutriversum termékeit (illusztráció) Forrás: Pexels

A versenyhatóság szerint a vállalkozás 2022 februárjától több ponton is megsérthette az élelmiszerek és étrend-kiegészítők reklámozására vonatkozó előírásokat. 

A kifogások a termékeknek tulajdonított hatásokra és a vásárlóknak adott tájékoztatásra vonatkoznak.

A Nutriversum egészségre és gyógyhatásra utaló állításait vizsgálják

A GVH gyanúja szerint a cég olyan egészségre vonatkozó állításokat használt, amelyek nem felelnek meg az ágazati szabályoknak. A hatóság azt is valószínűsíti, hogy a vállalkozás nem tudja igazolni ezek megalapozottságát. Példaként a kalcium-piruvát „diétát támogató hatóanyagként” való bemutatását említették.

Az eljárás a tiltott gyógyhatásállításokra is kiterjed. A közlemény szerint a vállalkozás egyes élelmiszereinek betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására alkalmas tulajdonságokat tulajdoníthatott. 

A GVH példaként idézte a tömjénfáról szóló szöveget, amely ízületi és emésztőrendszeri panaszok kezelésére utalt.

Egyes étrend-kiegészítők bejelentése is elmaradhatott

A hatóság szerint a Nutriversum egyes termékeinél azt a hamis benyomást kelthette, hogy azokat jogszerűen forgalmazza. A kifogásolt készítmények étrend-kiegészítőnek minősülnek, de a GVH közlése szerint nem jelentették be őket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.

Az eljárás megindítása nem jelenti a jogsértés megállapítását. A vizsgálat célja a tények tisztázása és a feltételezett szabálytalanságok bizonyítása. Az eljárásra három hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben kétszer, alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A hatóság által kért adatok benyújtásáig eltelt idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

A GVH az elmúlt időszakban több hasonló ügyben is eljárást indított. Tapasztalatai szerint a vállalkozások gyakran hibáznak az egészségre és gyógyhatásra vonatkozó reklámüzenetek megfogalmazásakor, ezért körültekintő kommunikációra figyelmezteti őket.

 

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