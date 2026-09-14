Komoly gond lehet ezekkel az étrend-kiegészítőkkel – eljárást indított a GVH

Megtévesztő egészségre vonatkozó állítások és tiltott gyógyhatásígéretek gyanúja miatt indított eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Nutriversum Kft. ellen. A hatóság egyes termékek forgalmazását is vizsgálja – derül ki a GVH szeptember 14-i közleményéből.

Vizsgálja a GVH (Gazdasági Versenyhivatal) a Nutriversum termékeit (illusztráció) Forrás: Pexels

A versenyhatóság szerint a vállalkozás 2022 februárjától több ponton is megsérthette az élelmiszerek és étrend-kiegészítők reklámozására vonatkozó előírásokat.

A kifogások a termékeknek tulajdonított hatásokra és a vásárlóknak adott tájékoztatásra vonatkoznak.

A Nutriversum egészségre és gyógyhatásra utaló állításait vizsgálják

A GVH gyanúja szerint a cég olyan egészségre vonatkozó állításokat használt, amelyek nem felelnek meg az ágazati szabályoknak. A hatóság azt is valószínűsíti, hogy a vállalkozás nem tudja igazolni ezek megalapozottságát. Példaként a kalcium-piruvát „diétát támogató hatóanyagként” való bemutatását említették.