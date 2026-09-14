Komoly gond lehet ezekkel az étrend-kiegészítőkkel – eljárást indított a GVH

Megtévesztő egészségre vonatkozó állítások és tiltott gyógyhatásígéretek gyanúja miatt indított eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Nutriversum Kft. ellen. A hatóság egyes termékek forgalmazását is vizsgálja – derül ki a GVH szeptember 14-i közleményéből.
A versenyhatóság szerint a vállalkozás 2022 februárjától több ponton is megsérthette az élelmiszerek és étrend-kiegészítők reklámozására vonatkozó előírásokat.
A kifogások a termékeknek tulajdonított hatásokra és a vásárlóknak adott tájékoztatásra vonatkoznak.
A Nutriversum egészségre és gyógyhatásra utaló állításait vizsgálják
A GVH gyanúja szerint a cég olyan egészségre vonatkozó állításokat használt, amelyek nem felelnek meg az ágazati szabályoknak. A hatóság azt is valószínűsíti, hogy a vállalkozás nem tudja igazolni ezek megalapozottságát. Példaként a kalcium-piruvát „diétát támogató hatóanyagként” való bemutatását említették.
Az eljárás a tiltott gyógyhatásállításokra is kiterjed. A közlemény szerint a vállalkozás egyes élelmiszereinek betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására alkalmas tulajdonságokat tulajdoníthatott.
A GVH példaként idézte a tömjénfáról szóló szöveget, amely ízületi és emésztőrendszeri panaszok kezelésére utalt.
Egyes étrend-kiegészítők bejelentése is elmaradhatott
A hatóság szerint a Nutriversum egyes termékeinél azt a hamis benyomást kelthette, hogy azokat jogszerűen forgalmazza. A kifogásolt készítmények étrend-kiegészítőnek minősülnek, de a GVH közlése szerint nem jelentették be őket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.
Az eljárás megindítása nem jelenti a jogsértés megállapítását. A vizsgálat célja a tények tisztázása és a feltételezett szabálytalanságok bizonyítása. Az eljárásra három hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben kétszer, alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A hatóság által kért adatok benyújtásáig eltelt idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
A GVH az elmúlt időszakban több hasonló ügyben is eljárást indított. Tapasztalatai szerint a vállalkozások gyakran hibáznak az egészségre és gyógyhatásra vonatkozó reklámüzenetek megfogalmazásakor, ezért körültekintő kommunikációra figyelmezteti őket.