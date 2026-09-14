Fontos tudnivaló a dolgozó nyugdíjasoknak: a pénzük múlhat ezen a különbségen

A saját jogú nyugdíjas munkavállaló fizetését a forrásban ismertetett szabályok szerint 15 százalék személyi jövedelemadó terheli. A 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot nem vonják le a béréből. Ettől még munkaviszonyban ugyanúgy megilleti a szabadság és a betegszabadság – írja a Hóvége.

Betegség esetén a dolgozó nyugdíjasok bevétele is változhat. Mutatjuk, hogyan alakul a betegszabadság és a táppénz jogosultsága nyugdíj melletti munka esetén (illusztráció)

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A versenyszférában a nyugdíjas teljes vagy részmunkaidőben is dolgozhat, kereseti korlát nélkül. Az állami szektorban, illetve vállalkozás esetén eltérő feltételekkel kell számolni. A betegség alatti juttatásoknál ezért fontos, hogy az érintett milyen jogviszonyban végez munkát.

Ennyi betegszabadság jár a nyugdíjas munkavállalónak

Betegség miatti keresőképtelenség esetén a saját jogú nyugdíjas munkavállalónak naptári évenként 15 munkanap betegszabadság jár. Ez éves keret, vagyis egy újabb megbetegedéskor a korábban felhasznált napokat is figyelembe kell venni. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 százalékát kapja, amelyet a munkáltató fizet. A járulékmentesség tehát önmagában nem zárja ki ezt a jogosultságot. A nyugdíj melletti munka során ugyanakkor a hosszabb betegség már jelentős keresetkiesést okozhat.

A betegszabadság kimerítése után nem jár táppénz

A saját jogú nyugdíjas a munkaviszonya alapján nem minősül biztosítottnak, ezért táppénzre nem jogosult. Ez akkor válik különösen fontossá, amikor felhasználta az éves betegszabadságát, de továbbra sem tud munkába állni.