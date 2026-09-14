Fontos tudnivaló a dolgozó nyugdíjasoknak: a pénzük múlhat ezen a különbségen

A saját jogú nyugdíjas munkavállaló fizetését a forrásban ismertetett szabályok szerint 15 százalék személyi jövedelemadó terheli. A 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot nem vonják le a béréből. Ettől még munkaviszonyban ugyanúgy megilleti a szabadság és a betegszabadság – írja a Hóvége.
A versenyszférában a nyugdíjas teljes vagy részmunkaidőben is dolgozhat, kereseti korlát nélkül. Az állami szektorban, illetve vállalkozás esetén eltérő feltételekkel kell számolni. A betegség alatti juttatásoknál ezért fontos, hogy az érintett milyen jogviszonyban végez munkát.
Ennyi betegszabadság jár a nyugdíjas munkavállalónak
Betegség miatti keresőképtelenség esetén a saját jogú nyugdíjas munkavállalónak naptári évenként 15 munkanap betegszabadság jár. Ez éves keret, vagyis egy újabb megbetegedéskor a korábban felhasznált napokat is figyelembe kell venni. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 százalékát kapja, amelyet a munkáltató fizet. A járulékmentesség tehát önmagában nem zárja ki ezt a jogosultságot. A nyugdíj melletti munka során ugyanakkor a hosszabb betegség már jelentős keresetkiesést okozhat.
A betegszabadság kimerítése után nem jár táppénz
A saját jogú nyugdíjas a munkaviszonya alapján nem minősül biztosítottnak, ezért táppénzre nem jogosult. Ez akkor válik különösen fontossá, amikor felhasználta az éves betegszabadságát, de továbbra sem tud munkába állni.
Ilyenkor igazoltan távol maradhat a munkahelyétől. Erre az időszakra azonban sem munkabért, sem táppénzt nem kap, jövedelmét a nyugdíja biztosítja. A betegszabadság kimerítése tehát közvetlenül érinti a munkából származó bevételét.
Rendes szabadság is megilleti a dolgozó nyugdíjast
A munkavállalóknak évente 20 munkanap alapszabadság jár. Ehhez életkor szerinti pótszabadság kapcsolódik, amely 45 éves kortól további 10 munkanapot jelent. Így egy nyugdíjas munkavállaló egész éves munkaviszony esetén életkora alapján 30 munkanap szabadságra lehet jogosult. A szabadság kiadásáról alapvetően a munkáltató dönt. A dolgozó évente hét munkanap időpontját jelölheti meg a vonatkozó szabályok szerint. A rendes szabadság és a betegszabadság külön keret: a betegség miatt igénybe vett betegszabadság nem az éves pihenőnapokat fogyasztja.