Elszállt az olaj világpiaci ára, ez már Magyarországra is veszélyes

A Brent típusú kőolaj ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros határt, miközben a befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus újabb eszkalációja tovább veszélyeztetheti a világ egyik legfontosabb energiaellátási útvonalát. Az olajár később 99,90 dollárra korrigált.
Olajár: Iránban egymást érik a támadások
Az elmúlt napokban egyre súlyosabbá vált a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai hadsereg öt iráni olajszállító tartályhajót támadott meg válaszcsapásként, miután Teherán amerikai hadihajó ellen indított támadást.
A megtámadott hajók közül négy az Ománi-öbölben tartózkodott, és az amerikai közlés szerint az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető hálózathoz tartozott. Egy ötödik tartályhajót a Hárg-sziget közelében ért támadás. Az egyik hajó, a M/T Riesco később elsüllyedt az Ománi-öbölben.
Irán válaszul rakétákat indított egy jordániai amerikai támaszpont ellen, amelyek többségét elfogták. Teherán emellett azt állította, hogy két amerikai hajót és nyolc olajszállító tartályhajót is megtámadott a Hormuzi-szorosban.
A térségben közben a jemeni húszik és Szaúd-Arábia között is újra fellángoltak a harcok. A síita fegyveres mozgalom kedden drónokkal és rakétákkal szaúd-arábiai energetikai létesítményeket és polgári infrastruktúrát támadott meg. A szaúdi hatóságok szerint 73 ember megsérült, és több olajipari létesítményben tűz keletkezett, ami átmenetileg a működés leállításához vezetett.
A húszik az elmúlt időszakban a Vörös-tengeren közlekedő tartályhajókat is célba vették, tovább növelve a világpiaci bizonytalanságot.
A Hormuzi-szoros miatt aggódik a világ
Az olajár emelkedésének egyik legfontosabb oka, hogy a konfliktus veszélyezteti a Hormuzi-szoros forgalmát. A Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között található stratégiai vízi útvonalon keresztül halad a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának jelentős része.
A konfliktus kirobbanása előtt a Brent hordónként nagyjából 70 dollárba került. Az ár azóta jelentősen ingadozik, és az ellátási kockázatok miatt újabb meredek emelkedés következhet.
Különösen fontos szerepet játszik ebben a Hárg-sziget, amely Irán egyik legfontosabb olajexport-központja. Az ország nyersolajának mintegy 90 százaléka ezen a térségen keresztül hagyja el Iránt.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Washington válasza egyértelmű: ha Irán amerikai hadihajókat próbál megtámadni, az Egyesült Államok újabb iráni olajszállító hajókat vesz célba.
A konfliktus közben a térség tengeri biztonságát is tovább rontja, hogy az iráni haditengerészet korábban azt állította, elfogott egy amerikai, személyzet nélküli tengeralattjárót a Hormuzi-szorosban. Az amerikai hadsereg később azt közölte, hogy az eszköz már több mint egy nappal korábban meghibásodott, és egy régebbi típusú víz alatti drón volt.
Az amerikai Központi Parancsnokság szerint az eszköz nem gyűjtött érzékeny adatokat, és nem rendelkezett minősített szonár- vagy radarrendszerrel.
A piacok számára azonban nem az eset részletei a legfontosabbak, hanem az, hogy a konfliktus újabb területekre terjedhet át. Ha a Hormuzi-szoros forgalma tartósan akadályozottá válik, az az egész világ energiaellátására és az üzemanyagárakra is komoly hatással lehet.