Elszállt az olaj világpiaci ára, ez már Magyarországra is veszélyes

A Brent típusú kőolaj ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros határt, miközben a befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus újabb eszkalációja tovább veszélyeztetheti a világ egyik legfontosabb energiaellátási útvonalát. Az olajár később 99,90 dollárra korrigált.

Olajár: száz dollár fölé emelkedett a Brent az amerikai–iráni konfliktus miatt

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Olajár: Iránban egymást érik a támadások

Az elmúlt napokban egyre súlyosabbá vált a konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai hadsereg öt iráni olajszállító tartályhajót támadott meg válaszcsapásként, miután Teherán amerikai hadihajó ellen indított támadást.

A megtámadott hajók közül négy az Ománi-öbölben tartózkodott, és az amerikai közlés szerint az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető hálózathoz tartozott. Egy ötödik tartályhajót a Hárg-sziget közelében ért támadás. Az egyik hajó, a M/T Riesco később elsüllyedt az Ománi-öbölben.

Irán válaszul rakétákat indított egy jordániai amerikai támaszpont ellen, amelyek többségét elfogták. Teherán emellett azt állította, hogy két amerikai hajót és nyolc olajszállító tartályhajót is megtámadott a Hormuzi-szorosban.

A térségben közben a jemeni húszik és Szaúd-Arábia között is újra fellángoltak a harcok. A síita fegyveres mozgalom kedden drónokkal és rakétákkal szaúd-arábiai energetikai létesítményeket és polgári infrastruktúrát támadott meg. A szaúdi hatóságok szerint 73 ember megsérült, és több olajipari létesítményben tűz keletkezett, ami átmenetileg a működés leállításához vezetett.

A húszik az elmúlt időszakban a Vörös-tengeren közlekedő tartályhajókat is célba vették, tovább növelve a világpiaci bizonytalanságot.

A Hormuzi-szoros miatt aggódik a világ

Az olajár emelkedésének egyik legfontosabb oka, hogy a konfliktus veszélyezteti a Hormuzi-szoros forgalmát. A Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között található stratégiai vízi útvonalon keresztül halad a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának jelentős része.

A konfliktus kirobbanása előtt a Brent hordónként nagyjából 70 dollárba került. Az ár azóta jelentősen ingadozik, és az ellátási kockázatok miatt újabb meredek emelkedés következhet.

Különösen fontos szerepet játszik ebben a Hárg-sziget, amely Irán egyik legfontosabb olajexport-központja. Az ország nyersolajának mintegy 90 százaléka ezen a térségen keresztül hagyja el Iránt.