Lengyelország már hátat fordított az orosz olajnak, most súlyos árat fizet érte

Lengyelország néhány év alatt jelentősen átalakította energiaellátását, és az orosz olaj helyett egyre nagyobb mértékben szaúdi importra támaszkodott. Most azonban éppen ez az alternatív forrás került veszélybe: az Orlennek sürgősen új szállítmányokat kell keresnie, miután a közel-keleti konfliktus miatt kiesett több szaúdi olajszállítás – számolt be a Világgazdaság.

Az orosz olajról levált Lengyelország most újabb alternatív forrásokat kénytelen keresni (Forrás: orlen.hu)

Orosz olaj helyett szaúdi forrás, most pedig újabb alternatívát keresnek

A lengyel Orlen vezérigazgatója, Ireneusz Fafara egy interjúban arról beszélt, hogy a vállalat kénytelen tovább diverzifikálni kőolajbeszerzéseit. A cég jelenleg is dolgozik azon, hogy pótolja a kieső mennyiségeket, miközben a szaúdi szállítások helyreállításában is bízik.

A probléma azonban jóval nagyobb annál, mint hogy néhány szállítmány átmenetileg nem érkezik meg. Fafara szerint az energiabeszerzés átrendezése időigényes folyamat, az Orlen pedig még évekre van attól, hogy az újonnan keresett saját kitermelési lehetőségei érdemi termelést biztosítsanak.

A lengyel vállalat az elmúlt időszakban Norvégiában bővítette jelenlétét, emellett Afrikában és Észak-Amerikában is keres gazdaságosan kitermelhető olajmezőket. Ezek azonban egyelőre nem jelentenek azonnali megoldást. A mostani helyzet ezért különösen érzékeny Varsó számára. Az Orlen vezetője szerint a globális üzemanyag-termelési kapacitás visszaesése, az európai készletek alacsony szintje és a dízelpiac szűkössége miatt a piac sérülékenyebb, mint az ukrajnai háború 2022-es kirobbanásakor.

A lengyel példa azt mutatja, hogy az egyik energiaforrás lecserélése önmagában még nem jelent teljes biztonságot. Ha az új beszállítói láncokban keletkezik fennakadás, ugyanúgy gyorsan hiányhelyzet alakulhat ki.

Magyarország szempontjából mindez azért kiemelten fontos, mert a Kapitány István szerint a kormány energiaügyi tervei között szintén szerepel az orosz energiáról való leválás. A gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy Magyarország 2027 végére képes lehet arra, hogy orosz energia nélkül is biztosítsa ellátását.