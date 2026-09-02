Rendkívüli szabályok lépnek életbe a Paksi Atomerőműnél

A Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz felajánlott anyagok meghatározott feltételekkel eKÁER-bejelentés nélkül szállíthatók, egyes ingyenes hozzájárulások után pedig áfát sem kell fizetni – közölte szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV könnyített szabályokat határozott meg a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező egyes felajánlásokra

Fotó: NAV

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány egy fenékküszöb soron kívüli megépítését rendelte el az atomerőmű hűtővízellátásának biztosítása érdekében. A beruházáshoz több felajánlás érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzott kő formájában.

Az ilyen anyagok közúti fuvarozása fő szabály szerint eKÁER-bejelentéshez kötött. A rendkívül alacsony vízállás azonban a katasztrófavédelmi szabályok szerint katasztrófahelyzetnek minősül, ezért az atomerőmű biztonságos működését szolgáló szállítmányok bizonyos feltételekkel mentesülhetnek a bejelentési kötelezettség alól.

A mentességhez a fuvarozást végző gazdálkodóknak előzetesen be kell jelenteniük az érintett tehergépjárműveket az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak.

Áfamentesek is lehetnek a Paksi Atomerőműhöz kapcsolódó felajánlások

Kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek térítésmentesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Amennyiben a felajánlás a katasztrófahelyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, és a további jogszabályi feltételek is teljesülnek, áfát sem kell fizetni utána.

A NAV példaként említette a beruházáshoz ingyenesen átadott követ, valamint a térítésmentesen nyújtott mérnöki szolgáltatást.

A mentesség igénybevételéhez a felajánlónak az ingyenes termékátadást vagy szolgáltatásnyújtást 60 napon belül be kell jelentenie a NAV-nak. Ehhez nincs külön formanyomtatvány, a bejelentés postai úton vagy e-Papíron is benyújtható.

A bejelentésben egyebek mellett fel kell tüntetni az átadott termék vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezését, mennyiségét és értékét, továbbá a kedvezményezettet. A felajánlás címzettjének nincs bejelentési kötelezettsége.

A NAV hangsúlyozta, hogy a szabályok alkalmazhatóságát minden esetben az adott ügylet körülményei alapján kell megítélni.