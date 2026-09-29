Fontos változást jelentett be a Penny

Október 1-jétől Philipp Stiehler tölti be a Penny Magyarország vezérigazgatói posztját, aki a németországi Penny délnyugati régiójának éléről érkezik. Az Index beszámolója szerint az új vezető Mathias Mentropot váltja, aki a csehországi leányvállalat vezérigazgatójaként folytatja pályafutását.

A Penny új vezérigazgatója Németországból érkezik Magyarországra

Fotó: CRISTIAN BONAVIRI / NurPhoto

Philipp Stiehler célja a magyarországi piaci pozíció további erősítése, valamint a hazai beszállítókkal kialakított kapcsolatok fejlesztése – közölte a társaság.

Közel 15 éve dolgozik a REWE Csoportnál

Az új vezérigazgató jelentős kiskereskedelmi és beszerzési tapasztalattal rendelkezik, csaknem 15 éve dolgozik a Penny anyavállalatánál, a REWE Csoportnál.

Stiehler 2013-ban kategóriamenedzsment- és beszerzési igazgatóként csatlakozott a vállalatcsoporthoz. Két évvel később a REWE Group Buying központi nemzetközi beszerzési szervezeténél lett igazgató, 2019-től pedig divíziófelelősként dolgozott az igazgatóságban. 2023 óta a REWE Group Buying GmbH igazgatósági tagja, 2025. szeptember 1-jétől pedig a németországi Penny délnyugati régiójának igazgatósági elnöki tisztségét töltötte be.

Mathias Mentrop Csehországban folytatja

Philipp Stiehler Mathias Mentroptól veszi át a magyarországi leányvállalat irányítását. Mentrop 2023-ban került a magyarországi Penny élére, a vezetőváltást követően pedig a vállalatcsoporton belül marad: a csehországi leányvállalat vezérigazgatójaként folytatja munkáját.

A vezetői átrendeződésről már júliusban megjelentek információk a német kereskedelmi szaksajtóban.