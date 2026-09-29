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Levélben üzengetett egymásnak Hankó Balázs és Forsthoffer Ágnes

Penny áruház

Fontos változást jelentett be a Penny

12 perce
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Október 1-jétől új vezérigazgató irányítja a Penny magyarországi működését. A Németországból érkező Philipp Stiehler jelentős kiskereskedelmi és beszerzési tapasztalattal rendelkezik.
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Penny áruházvezérigazgatóMagyarország

Október 1-jétől Philipp Stiehler tölti be a Penny Magyarország vezérigazgatói posztját, aki a németországi Penny délnyugati régiójának éléről érkezik. Az Index beszámolója szerint az új vezető Mathias Mentropot váltja, aki a csehországi leányvállalat vezérigazgatójaként folytatja pályafutását.

A Penny új vezérigazgatója Németországból érkezik Magyarországra
A Penny új vezérigazgatója Németországból érkezik Magyarországra
Fotó: CRISTIAN BONAVIRI / NurPhoto

Philipp Stiehler célja a magyarországi piaci pozíció további erősítése, valamint a hazai beszállítókkal kialakított kapcsolatok fejlesztése – közölte a társaság.

Közel 15 éve dolgozik a REWE Csoportnál

Az új vezérigazgató jelentős kiskereskedelmi és beszerzési tapasztalattal rendelkezik, csaknem 15 éve dolgozik a Penny anyavállalatánál, a REWE Csoportnál.

Stiehler 2013-ban kategóriamenedzsment- és beszerzési igazgatóként csatlakozott a vállalatcsoporthoz. Két évvel később a REWE Group Buying központi nemzetközi beszerzési szervezeténél lett igazgató, 2019-től pedig divíziófelelősként dolgozott az igazgatóságban. 2023 óta a REWE Group Buying GmbH igazgatósági tagja, 2025. szeptember 1-jétől pedig a németországi Penny délnyugati régiójának igazgatósági elnöki tisztségét töltötte be.

Mathias Mentrop Csehországban folytatja

Philipp Stiehler Mathias Mentroptól veszi át a magyarországi leányvállalat irányítását. Mentrop 2023-ban került a magyarországi Penny élére, a vezetőváltást követően pedig a vállalatcsoporton belül marad: a csehországi leányvállalat vezérigazgatójaként folytatja munkáját.

A vezetői átrendeződésről már júliusban megjelentek információk a német kereskedelmi szaksajtóban. 

Harminc éve van jelen Magyarországon a Penny

A Penny 1996-ban nyitotta meg első magyarországi üzleteit, így idén harminc éve van jelen a hazai piacon. A vállalat közlése szerint jelenleg 247 üzlettel, három logisztikai központtal és több mint ötezer munkatárssal működik Magyarországon.

A társaság árbevétele 2025-ben tovább emelkedett: a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a nettó árbevétel 561,9 milliárd forintot tett ki az egy évvel korábbi 518,6 milliárd forint után. A vállalat ugyanakkor 965,9 millió forintos veszteséggel zárta az évet, míg 2024-ben 4,7 milliárd forintos nyereséget ért el. A közel 562 milliárd forintos 2025-ös árbevételt és a csaknem egymilliárd forintos veszteséget nyilvános cégadatok is alátámasztják.

 

 

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