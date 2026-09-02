A Ryanair már megkongatta a vészharangot: brutális drágulás jöhet a repülőjegyeknél

Figyelmeztetést adott ki a Ryanair: ha az olajárak a kritikus szinten maradnak, jövőre megfizethetetlenné válhatnak a repülőjegyek Európában. Az ír fapados óriás máris drasztikus lépésekre kényszerült a kialakult háborús energiaválság miatt.

Brutális drágulás jöhet a repülőjegyeknél: a Ryanair megkongatta a vészharangot

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Újabb sokkoló gazdasági következményekkel jár az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres feszültség kiéleződése. Miután a felek között ismét véres összecsapások lángoltak fel, a globális olajpiacon azonnal elszabadult a pokol: a Brent nyersolaj ára hordónként csaknem 97 dollárig lőtt ki, miközben a repülőgép-üzemanyag (kerozin) ára már a csillagászati, 140 dolláros hordónkénti szinten mozog.

Menekülnek a légitársaságok, csődhullám jöhet

A drámai drágulás miatt a Ryanair vezetése azonnal behúzta a kéziféket. Michael O’Leary légitársasága kénytelen volt megvágni az éves utasszám-célját: 216 millió helyett már csak 214 millió ügyféllel számolnak. A cég brutális járatritkításokat tervez a téli, egyébként is veszteséges időszakra, hogy minél kevesebb méregdrága, fedezetlen üzemanyagot kelljen megvásárolniuk.

Brutális drágulás jöhet a repülőjegyeknél

A fapados óriás vezetése nyíltan kimondta: ha az olajárak 2027 nyaráig ilyen magasan maradnak, az európai rövid távú repülőjegyek árai brutálisan megemelkednek. Sőt, a Ryanair szerint a gyengébb, rosszul bebiztosított versenytársak közül többen egyszerűen képtelenek lesznek fenntartani a kapacitásaikat, és már ezen a télen csődbe mehetnek.

Elképesztő olajár-robbanás: 140 dollár felett jár a kerozin hordónkénti ára.

140 dollár felett jár a kerozin hordónkénti ára. Menekülőre fogták: 2 millióval csökkentette utasszám-célját a Ryanair.

2 millióval csökkentette utasszám-célját a Ryanair. Milliárdos mentőöv: A Ryanair téli járatritkításai 70-100 millió eurós veszteséget előznek meg.

A Ryanair téli járatritkításai 70-100 millió eurós veszteséget előznek meg. Rivális növekedés: A konkurens Wizz Air augusztusban még 25,9 százalékos utasforgalmi ugrást jelentett.

Életveszély a levegőben: kirepült az utas az ablakon

A gazdasági mélyütés mellett a Ryanairnek súlyos bizalmi válsággal is meg kell küzdenie. Nemrég látott napvilágot a horrorisztikus jelentés arról a megrázó esetről, amikor egy görögországi járaton hajtóműhiba történt. A szétrepülő törmelékek betörték a gép egyik ablakát, a légnyomás pedig félig kiszippantotta a szabadba a 61 éves Ljubisa Karovićot.