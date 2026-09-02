A Ryanair már megkongatta a vészharangot: brutális drágulás jöhet a repülőjegyeknél

Figyelmeztetést adott ki a Ryanair: ha az olajárak a kritikus szinten maradnak, jövőre megfizethetetlenné válhatnak a repülőjegyek Európában. Az ír fapados óriás máris drasztikus lépésekre kényszerült a kialakult háborús energiaválság miatt.
Újabb sokkoló gazdasági következményekkel jár az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres feszültség kiéleződése. Miután a felek között ismét véres összecsapások lángoltak fel, a globális olajpiacon azonnal elszabadult a pokol: a Brent nyersolaj ára hordónként csaknem 97 dollárig lőtt ki, miközben a repülőgép-üzemanyag (kerozin) ára már a csillagászati, 140 dolláros hordónkénti szinten mozog.
Menekülnek a légitársaságok, csődhullám jöhet
A drámai drágulás miatt a Ryanair vezetése azonnal behúzta a kéziféket. Michael O’Leary légitársasága kénytelen volt megvágni az éves utasszám-célját: 216 millió helyett már csak 214 millió ügyféllel számolnak. A cég brutális járatritkításokat tervez a téli, egyébként is veszteséges időszakra, hogy minél kevesebb méregdrága, fedezetlen üzemanyagot kelljen megvásárolniuk.
Brutális drágulás jöhet a repülőjegyeknél
A fapados óriás vezetése nyíltan kimondta: ha az olajárak 2027 nyaráig ilyen magasan maradnak, az európai rövid távú repülőjegyek árai brutálisan megemelkednek. Sőt, a Ryanair szerint a gyengébb, rosszul bebiztosított versenytársak közül többen egyszerűen képtelenek lesznek fenntartani a kapacitásaikat, és már ezen a télen csődbe mehetnek.
- Elképesztő olajár-robbanás: 140 dollár felett jár a kerozin hordónkénti ára.
- Menekülőre fogták: 2 millióval csökkentette utasszám-célját a Ryanair.
- Milliárdos mentőöv: A Ryanair téli járatritkításai 70-100 millió eurós veszteséget előznek meg.
- Rivális növekedés: A konkurens Wizz Air augusztusban még 25,9 százalékos utasforgalmi ugrást jelentett.
Életveszély a levegőben: kirepült az utas az ablakon
A gazdasági mélyütés mellett a Ryanairnek súlyos bizalmi válsággal is meg kell küzdenie. Nemrég látott napvilágot a horrorisztikus jelentés arról a megrázó esetről, amikor egy görögországi járaton hajtóműhiba történt. A szétrepülő törmelékek betörték a gép egyik ablakát, a légnyomás pedig félig kiszippantotta a szabadba a 61 éves Ljubisa Karovićot.
A férfi életét kizárólag hősies feleségének, Svetlana Grkovićnak köszönheti, aki az utolsó pillanatban kapta el férje lábait, majd két utastársa segítségével, emberfeletti küzdelemmel húzta vissza a fedélzetre az ordító szélben. A légitársaságnak az eset után magyarázkodnia kellett a nyilvánosság előtt, és fogadkozniuk kellett, hogy a repülőgépeik biztonságosak.
Az elszabaduló üzemanyagárak és a háborús konfliktusok okozta piaci bizonytalanság miatt egyértelmű, hogy a felhőtlen, olcsó utazások korszaka Európában véget érhet, a brutális jegyár-emelkedést pedig végül a gyanútlan utasok fogják megfizetni.