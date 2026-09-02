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Revolut

Újabb kellemetlen meglepetés érheti a Revolut ügyfeleit

1 órája
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Egy Revolut-felhasználó hiába rendezte korábbi tartozását, a számláján lévő inkasszót napokkal később sem oldották fel. Beszámolója szerint a végrehajtó már kérte a banktól az intézkedés megszüntetését, az ügyfélszolgálat azonban csak arról tájékoztatta, hogy dolgoznak az ügyön.
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Revoluttartozásinkasszó

Kellemetlen helyzetbe került egy Revolut-felhasználó, akinek beszámolója szerint a tartozása rendezése után napokkal is aktív maradt a számláján az inkasszó. Az eset azt követően történt, hogy számlája átkerült a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez – számolt be róla a Revb.hu.

A magyar fióktelephez való átállás óta több Revolut-ügyfél számlájára is inkasszó került Fotó: Illusztráció/ Unsplash
A magyar fióktelephez való átállás óta több Revolut-ügyfél számlájára is inkasszó került 
Fotó: Illusztráció/ Unsplash

A felhasználó egy Revoluttal foglalkozó Facebook-közösségben számolt be az esetről. Elmondása szerint a számlájára eredetileg jogosan került inkasszó, ezt követően azonban egyeztetett az ügyet kezelő végrehajtóval, és rendezte a tartozását.

A Revolutnál napokkal később is aktív volt az inkasszó

A beszámoló szerint a végrehajtó augusztus 3-án hivatalosan kérte a banktól az inkasszó feloldását. A felhasználó állítása szerint azonban augusztus 14-én, vagyis tizenegy nappal később még mindig nem szüntették meg azt.

Az érintett az ügyfélszolgálatnak is jelezte a problémát. Beszámolója szerint azt a tájékoztatást kapta, hogy dolgoznak az ügyön.

A késlekedés azért okozhat problémát, mert a felhasználó közlése szerint az aktív inkasszó miatt a rendszer a tartozás rendezése ellenére is levonhatja a számlára érkező pénzből a követelt összeget. Az inkasszó 35 napig maradhat aktív.

A Revolut májusban kezdte meg magyarországi ügyfelei áthelyezését a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez. Az átállást követően a magyarországi számlákat végrehajtási intézkedések is érinthetik.

Az elmúlt hónapokban több olyan felhasználó számolt be inkasszóról, akinek fennálló tartozása volt. A most ismertetett eset ugyanakkor arra mutat rá, hogy a tartozás rendezése és az inkasszó tényleges megszüntetése között is eltelhet több nap.

 

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